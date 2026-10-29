Призраци в кралските дворци: Кой броди нощем из домовете на Чарлз, Уилям и Кейт?

Денем те са символ на величие, история и кралски традиции. Но щом се стъмни и туристите си тръгнат, някои от най-прочутите дворци на Великобритания сякаш заживяват друг живот. Поне така твърдят легендите за техните необичайни обитатели.

От замъка Уиндзор до лондонския Тауър, от Бъкингамския дворец до шотландския Балморал – почти всяка стара кралска резиденция има своя история за неспокойни души, които отказват да напуснат местата, където някога са живели, обичали или загинали.

Уиндзор: Кралицата майка все още се разхожда из библиотеката

Замъкът Уиндзор е дом на британски монарси от близо хилядолетие, но според местните предания не всички негови обитатели принадлежат на света на живите.

Сред призраците, за които се разказва, са крал Хенри VIII, Джордж III и дори млад войник от кралската гвардия, сложил край на живота си край замъка.

Най-любопитна обаче е историята за бабата на Чарлз III – кралица Елизабет, кралицата майка. Говори се, че духът ѝ продължава да обикаля библиотеката, а в тишината понякога се чуват отчетливи стъпки от дамски обувки.

Хамптън Корт: Кралицата, която още моли за милост

Дворецът Хамптън Корт е може би най-прочутото обиталище на кралски призраци.

Именно тук през 1537 г. умира Джейн Сиймор, третата съпруга на Хенри VIII, малко след като ражда дългоочаквания му наследник. Според преданията бледа женска фигура, понякога носеща запалена свещ, се появява по стълбището, водещо към покоите ѝ.

Още по-драматична е легендата за петата съпруга на краля – Катрин Хауърд. Обвинена в изневяра, младата кралица била арестувана, а през 1542 г. обезглавена в Тауър.

Преданието разказва, че преди да бъде отведена, тя се откъснала от стражите и хукнала по коридора към кралския параклис, отчаяно молейки съпруга си за милост.

И днес този проход е известен като Галерията на призраците. Посетители твърдят, че чуват женски писъци или усещат внезапен студ. Историците обаче предупреждават, че маршрутът на предполагаемото бягство не съответства напълно на тогавашното разположение на помещенията.

Бъкингамският дворец: Монах с вериги и неспокоен секретар

Дори официалната лондонска резиденция на британския монарх не е пощадена от страховитите разкази.

Според една от легендите в задната част на двореца се появява духът на монах, окован във вериги. Предполага се, че някога на това място е имало манастир.

Друга история е свързана с майор Джон Гуин, личен секретар на крал Едуард VII, който сложил край на живота си в двореца. Според преданието присъствието му все още се усеща в някои помещения.

Тауър: Безглавата Ан Болейн

Сред най-известните призраци на Великобритания е Ан Болейн – втората съпруга на Хенри VIII и майка на бъдещата кралица Елизабет I.

Обвинена в държавна измяна и изневяра, тя е екзекутирана в лондонския Тауър на 19 май 1536 г.

Оттогава легендата разказва, че духът ѝ се появява около мястото на екзекуцията, понякога дори без глава.

Истинската ѝ съдба е достатъчно трагична и без свръхестествени подробности – само три години преди смъртта си тя е очаквала коронацията си в същата крепост, която по-късно става нейният затвор.

Балморал: Верният слуга на кралица Виктория

В шотландския замък Балморал легендите не разказват за обезглавени кралици, а за човек, останал предан на своята владетелка.

Джон Браун бил прислужник и доверен приятел на кралица Виктория, с когото тя поддържала изключително близки отношения след смъртта на съпруга си принц Алберт.

Според местните предания духът на Браун продължава да се появява по коридорите на замъка, облечен в традиционен шотландски килт.

Сандрингам: Коледните призраци, които местят вещи

В Сандрингам, където британското кралско семейство традиционно посреща Коледа, разказите са по-скоро странни, отколкото страховити.

Говори се за невидими сили, които разместват вещи, събарят картички, дърпат завивките на спящите и включват или изключват осветлението.

Може би именно тези истории са най-необичайният контраст с представата за спокойните и строго подредени кралски празници.

В дома на Уилям и Кейт също има легенда за призрак

Анмър Хол, провинциалната резиденция на принц Уилям и принцеса Кейт в Норфолк, също има своя мистериозен обитател.

Според легендата това е духът на Хенри Уолпол – католически свещеник йезуит, чието семейство някога е притежавало имението. Той е измъчван в лондонския Тауър и екзекутиран в Йорк през 1595 г. По-късно е канонизиран за светец от Католическата църква.

Историкът на паранормалните явления Ричард Феликс разказва, че преди Уилям и Кейт да се нанесат, били предупредени за призрака.

На принца се приписва шеговитият отговор: „Коя стара къща би била пълна без призрак?“

Дали Уилям действително е произнесъл тези думи, не е независимо потвърдено.

И още неспокойни кралски души

В двореца Кенсингтън легендите споменават крал Джордж II, който малко преди смъртта си през 1760 г. очаквал новини от армията. Разказва се, че духът му продължава да гледа през прозореца, сякаш още чака отговор.

В двореца Холирудхаус в Единбург преданията са свързани с лорд Дарнли, съпруг на шотландската кралица Мария Стюарт. През 1566 г. нейният секретар Давид Рицио е убит в двореца, а самият Дарнли загива при загадъчни обстоятелства в Единбург година по-късно. Според легендата неспокойният му дух се завръща в старите кралски покои.

Дворецът „Сейнт Джеймс“ също има призрачен обитател – кралския прислужник Джоузеф Селис, за когото се твърди, че се появява с прерязано гърло.

А сред резиденциите, включени в подборката на People, е и Фрогмор Котидж, където някога живееха принц Хари и Меган Маркъл. Наблизо се намира кралският мавзолей с гробовете на Виктория и принц Алберт, макар че изданието не посочва конкретна история за призрак в самата къща.

Дали зад всички тези легенди стоят необясними случки, човешко въображение или просто вековни истории, никой не може да каже със сигурност. Но едно е безспорно -британските дворци пазят толкова много действителни любовни драми, предателства и трагедии, че понякога миналото им звучи по-невероятно и от най-страшните истории за призраци.