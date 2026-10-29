Трагедията в Испания: 74 са жертвите от влаковата катастрофа

Броят на загиналите при тежката железопътна катастрофа в Испания достигна 74 души според предварителни данни, публикувани на 29 октомври от испанския орган за разследване на транспортни произшествия, предаде Франс прес.

В предишната сводка властите в автономната област Кастилия-Ла Манча съобщиха за 69 загинали. Регионалното правителство все още не е потвърдило по-високия брой жертви, посочен в документа на разследващите.

Трагедията се разигра на 28 октомври край гара Урда в провинция Толедо, когато високоскоростен влак на испанската компания „Ренфе“ се блъсна в спрял пред него влак на частния оператор „Ирио“. След удара вагони паднаха от железопътния насип.

Спасителните екипи продължават работата си сред останките на двата влака, а десетки пострадали остават в болница.

Крал Фелипе VI: Трябва да направим така, че това да не се повтори

Испанският крал Фелипе VI и кралица Летисия посетиха пострадалите и техните близки в университетската болница в Толедо.

След срещите монархът настоя разследването да установи причините за катастрофата и да бъдат предприети необходимите мерки за предотвратяване на нови подобни инциденти.

„Разследването трябва да установи как и защо се е случила тази катастрофа. Ще трябва също така да се проучат мерките, които трябва да се предприемат, за да не се повтори това“, заяви кралят.

Испания обяви тридневен национален траур в памет на загиналите. Междувременно разследващите продължават да събират доказателства за обстоятелствата, довели до един от най-тежките железопътни инциденти в страната.