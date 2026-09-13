Влакова катастрофа разтърси Англия: жертва и десетки ранени
Близо 90 души са пострадали, а 11 са в критично състояние след сблъсък на два влака край Бедфорд
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Близо 90 души са пострадали, а 11 са в критично състояние след сблъсък на два влака край Бедфорд
Инцидентът е станал на около 40 км северно от Копенхаген
При влаковата катастрофа в Темпе на 28 февруари загинаха 57 души и десетки бяха ранени
Има нови тенденции в страната след ужасяващата влакова катастрофа
Константинос Скумас е бил освободен от поста си само след 2 месеца
Подготвят се мащабни протестни демонстрации в цялата страна
Това е установила ДНК експертиза
Блокиран е транспортът. Затворени са държавни институции, университети и пристанища
Причината е адската влакова катастрофа
Влакът превозвал изкуствени торове, които изпускат отровен дим при горене
Шест автомобила-цистерни с етанол са се възпламенили при катастрофана влаковата композиция, която ги е превозвала. Тя е дерайлирала в Южна Дакота, съо...
Тежка влакова катастрофа е станала в американския щат Арканзас. Две влакови композиции с товарни вагони са се сблъскали. Те са превозвали токсични хим...
Извадиха 160 пътници от трена на ужасите, 15 ранени в болница Стара Загора. Влак със 160 пътници дерайлира преди гара "Калояновец". На място загина м...
Стара Загора. Истински кошмар преживяха пътниците в бързия влак София-Бургас/Варна, които дерайлира пред старозагорската жп гара "Калояновец" в събота...
Стара Загора. Движението няма да бъде пуснато скоро, тъй като вагоните са напреки на линията. Поне три има такива, има други полегнали. Ще имаме доста...