Влакова катастрофа разтърси Англия: жертва и десетки ранени

Тежка железопътна катастрофа край британския град Бедфорд отне живота на машинист и рани 89 души, съобщиха местните власти. След инцидента Британската транспортна полиция обяви извънредна ситуация, а причините за сблъсъка все още се изясняват.

По данни на Спешната помощ в Източна Англия 11 души са в критично състояние, 22 са тежко ранени, а още 56 са получили по-леки травми.

Катастрофата е станала около 17:15 часа местно време между два пътнически влака на компанията East Midlands Railway, движещи се към Лондон.

От Британската транспортна полиция потвърдиха, че загиналият е машинистът на единия влак. Неговите близки вече са уведомени за трагедията.

Профсъюзът RMT съобщи, че той е бил дългогодишен железничар и уважаван синдикален представител.

След сблъсъка движението по линията към и от гара „Сейнт Панкрас“ беше спряно, като се очакват сериозни нарушения в железопътния трафик и през следващите дни.

Очевидци описват сцените след удара като ужасяващи. Пътник от първия вагон разказва, че сблъсъкът е прозвучал „като експлозия“, а седалките са били изтръгнати от местата си.

„Навсякъде имаше дим и ранени хора. Много от пътниците бяха с окървавени лица“, споделя той.

Друга пътничка, Шола Мене, разказва, че силата на удара е изхвърлила хората от седалките им.

„Имаше много кръв. Много хора бяха ранени в областта на лицето“, казва тя.

Британският министър на транспорта Хайди Александър изрази съболезнования към семейството на загиналия машинист и пожела бързо възстановяване на пострадалите.

По думите ѝ е твърде рано да се посочи конкретна причина за катастрофата, но ще бъде проведено пълно разследване, което да установи как се е стигнало до инцидента и как подобни трагедии могат да бъдат предотвратени в бъдеще.

На мястото са изпратени десетки екипи на спешните служби и медицински хеликоптер. Въздушни кадри показват сериозно повредени вагони, част от които са излезли от релсите.

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