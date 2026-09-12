Влакова катастрофа разтърси Англия: жертва и десетки ранени
Близо 90 души са пострадали, а 11 са в критично състояние след сблъсък на два влака край Бедфорд
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Близо 90 души са пострадали, а 11 са в критично състояние след сблъсък на два влака край Бедфорд
Ето нейната версия за трагичния инцидент
Машинистът не могъл да отреаргира
Деца са хвърлили камък по стъклото и са ранили машиниста
От началото на годината са регистрирани общо 65 случая на хвърлени предмети по влакове
Ретро влак, на който като огняр е работил поетът Никола Вапцаров, пътува от София до Черепишкия манастир за днешния Лазаровден. Парният локомотив е п...
8 години и 6 месеца затвор получи машинистът Христо Тиляшев за тежкия жп инцидент на гара Калояновец преди 2 години. Присъдата бе произнесена от Старо...
Година и половина по-късно стартира делото за катастрофата на бърз влак край Калояновец през юли 2014 година. След два фалстарта и сгрешено обвинение...
Млад мъж грабва метлата и лопатата заради фалшив сигнал за поставено взривно устройство в товарна влакова композиция. Помощник-машинистът от Петрич, к...
Освен дисциплонарно уволнение, помощник - машинист от гара Кулата, получи и обвинение за притежание на дрога. При обиска у младия мъж е намерено и мал...
Инспектор по вътрешната сигурност на БДЖ „Товарни превози" – София е заловил машинист, който източвал дизеловото гориво на маневрен локомотив на гара...
Парични награди и грамоти ще получи машинистът на бързия влак Благоевград - София Димитър Христов. Той и служителите, които са били на смяна, ще бъдат...
"Машинистът на влака, който се удари в камион вчера, е реагирал много професионално и адекватно и хората са евакуирани веднага от горящия влак", заяви...
Тиляшев завършил обувен техникум, слушал Куин и Висоцки
Стара Загора. Вторият машинист на влака София - Варна, който дерайлира в събота при гара Калояновец, вече е изписан от болницата в Стара Загора, съобщ...
Стара Загора. Помощник-машинистът на дерайлиралия край жп гара Калояновец Христо Теляшев е бил изписан от старозагорската университетска болница „Проф...
Стара Загора. Образуваното досъдебно производство във връзка с инцидента на дерайлирия бърз влак София-Варна край старозагорската жп гара Калояновец...
Слънцето заслепило Христо Теляшев, който не видял светофара и не намалил скоростта Стара Загора. Превишена скорост е причина бързият влак София - Вар...
Стара Загора. Машинистът на бързия влак 8601 е загинал на място при дерайлирането на локомотива и първите 4 вагона на входните стрелки на гара Калояно...
Стара Загора. Първата жена-машинист у нас Василка Георгиева посрещна на старозагорската гара луксозния атракционен влак „Балкан Експрес" във вторник с...