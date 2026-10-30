Трагедията в Испания: 74 са жертвите от влаковата катастрофа
Крал Фелипе VI посети ранените и призова за мерки, които да предотвратят подобни трагедии.
Следете всички новини, анализи и коментари за Фелипе Vi. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Крал Фелипе VI посети ранените и призова за мерки, които да предотвратят подобни трагедии.
Абелардо де ла Есприеля обеща твърда война с наркотрафика, строги финансови мерки и възраждане на петролния и газовия сектор
Мадрид. Испанският крал Фелипе VI положи клетва днес пред конституцията на Испания и бе провъзгласен за монарх на иберийската държава. Малко преди то...