Край на паралелното преброяване! Йотова разгроми Гюров

Данните от паралелното преброяване при 100% изпълнение на извадката на социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ потвърждават убедителната победа на Илияна Йотова и Кирил Вълчев на балотажа. Двойката печели битката за „Дондуков“ 2 с преднина от близо 20% спрямо опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев.

Според проучването на „Тренд“, Йотова и Вълчев получават 58,1% от гласовете, докато за Гюров и Кандев са гласували 38,9%. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3% от отишлите до урните, а избирателната активност е 27,5%.

Почти идентични са и данните на „Мяра“, според които победителите събират 58,2% подкрепа срещу 38,6% за двойката Гюров–Кандев. Опцията „Не подкрепям никого“ е отбелязана от 3,2% от избирателите при активност от 27,2%.

Изборният ден беше официално приключен от Централната избирателна комисия в 21:00 часа.

Според проучването на „Алфа Рисърч“ при 100% извадка, Илияна Йотова събира 57,4% от гласовете срещу 39,6% за Андрей Гюров, като 3% от гласувалите са избрали опцията „Не подкрепям никого“.