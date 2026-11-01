Нови данни! Йотова смазва Гюров с 21% преднина

За разлика от първия тур на президентските избори, когато разликата между двамата основни кандидати се топеше в изборната нощ, сега тя расте отчетливо и неудържимо. Излязоха резултатите при 95% от паралелното преброяване на агенция "Тренд".

Те сочат, че от гласувалите на балотажа за президентските избори днес 59 на сто са избрали двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев.

Гюров - Кандев вот са дали 38 процента или 21 на сто по-малко избиратели. Победата на Йотова е повече от убедителна.

Според "Маркет линкс" за Йотова са гласували над 1 000 000 българи, а преднината й пред Гюров е над 300 000 гласа.