Разликата расте. Йотова мачка с 57%

Разликата между Илияна Йотова и Андрей Гюров расте. Излязоха данните при 80% от паралелното преброяване на "Алфа рисърч". Те сочат, че Йотова печели изборите с внушителните 57,1 на сто от гласовете. проучването сочи, че за Андрей Гюров са гласували 39,3 на сто от българите. 3,6 процента са обявили, че не подкрепят никого.

Над милион българи са дали гласа си за първата жена, избрана в пряк вот за държавен глава на България, сочат данните на социолозите и от другите агенции. По предварителните изчисления Йотова е получила над 170 000 повече от Гюров.