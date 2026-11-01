Чии гласове привлече Йотова. Изненадите

Чии гласове на отпадналите кандидати за президент привлече Илияна Йотова, която по първоначални данни печели убедително президентските избори с 51,6% от гласовете - с повече от 8 пункта повече от Андрей Гюров.

96 на сто от избирателите на Йотова на първи тур са препотвърдили гласа си за нея. Тя е привлякла и 4 на сто от избирателите на опонента си Гюлов, сочат данните на социолозите от "Мяра" и "Тренд", които работят с бТВ.

76 процента от избирателите на Костадин Костадинов и "Възраждане" са избрали Йотова на балотажа. За нея са гласували още 72 на сто от електората на Ивелин Михайлов и "Величие". Въпреки призива на Радостин Василев към хората си да не пускат бюлетина за действащия президент, за Йотова са дали гласа си 36 процента от избирателите на МЕЧ.

43 на сто от хората, гласували на първи тур за Иван Христанов, сега са избрали Илияна Йотова. Въпреки че той призова привържениците си да изберат Гюров, това са направили 45 на сто от хората, пуснали бюлетина за него.