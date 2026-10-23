Йотова и Вълчев с мисия обединена България

Обединение! Това бе най-често изричаната дума от Илияна Йотова в кампанията й за президент на България. Тя и Кирил Вълчев знаково откриха участието си в изборите в легендарната Златна църква на Симеон Велики във Велики Преслав. И също така знаково закриха кампанията си в Залата на Съединението в Регионалния исторически музей в Пловдив. Мястото бе избрано заради символиката си. Сградата е била седалище на Областното събрание на Източна Румелия и днес пази паметта за Съединението на България от 1885 г. Посланието, с което Илияна Йотова и Кирил Вълчев завършват кампанията, е същото, с което я започнаха: България е силна, когато е обединена.

Пълни зали, десетки срещи в цялата страна. Йотова и Вълчев обиколиха България, срещнаха се с работодателските организации и със студенти.

Съвет за младежки стратегии

Пред бъдещите умове на България Йотова и Вълчев представиха своята идея за създаване на Консултативен съвет за младежки стратегии към президентската институция, в който младите хора да представят своите виждания как да се развива страната ни. Те увериха, че контактът със студентите от всички университети в страната ще бъде интензивен. Целта е до 2032 г., когато се навършват 14 века от първото българско държавно образувание, да се представи младежката визия за развитие на България.

Най-важният урок

Много уроци съм научила през дългата си политическа кариера, най-важният – най-ценно в политиката е доверието, но то не се наследява, нито се изисква. Доверие се получава само чрез преценката на българските граждани – когато си принципен, взимаш прозрачно решенията си и ги обясняваш, когато спазваш Конституцията и законите на страната. Затова днес имам очи да поискам вашето доверие, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова пред множеството в Хасково.

„С Кирил Вълчев знаем, че най-евтиното управление е разделението и конфронтацията. Тогава задкулисно можеш да обслужваш личните си интереси на гърба на хората. Като българи не заслужаваме такава политика. Изпатихме от експерименти, от управления с неподготвени хора. Отваряме нова страница“, подчерта Илияна Йотова. Тя изтъкна, че след години на политическа нестабилност България има стабилно правителство с дълъг хоризонт и сериозно мнозинство в Народното събрание.

Взаимодействието между институциите

„„Прогресивна България“ не е лабораторен проект, тя се роди от гнева на хората, които си поискаха държавата. Казаха стига на безочието на управниците, на сглобките и безпринципните коалиции“, заяви кандидатът за президент.

Към представителите на „Прогресивна България“ Йотова се обърна с думите: „Благодаря за голямото доверие и помощта, заедно сме в общата надежда за промяна в България.“ Тя беше категорична, че успешният път напред за страната минава през сътрудничеството на институциите по важните въпроси.

Бедността и неравенствата

Като основен пред страната проблем Илияна Йотова посочи бедността и неравенствата, недопустими за държава член на Европейския съюз. „България отдавна не е България на лентичките. Много бяха отрязани, но и много проблеми стоят нерешени“, заяви тя. По думите й в следващия бюджет трябва да бъдат заложени приоритетно политики за най-бедните и уязвими хора.

По време на срещите си в страната Йотова непрекъснато поставяше акцент и върху войната в Украйна и Близкия изток. Тя призова за мирни преговори за Украйна час по-скоро и гаранции за сигурността на корабоплаването в Черно море. „На всички нива българската държава постави въпроса за безопасността на Черно море. Срещаме много съюзници за това да има споразумение между шестте държави, граничещи с морето, за забрана на бойни действия в басейна.“

Външна политика с гръбнак

„От няколко месеца ние за първи път имаме българска външна политика, политика с гръбнак. Имаме самочувствието на хора, които защитават интереса си и търсят съюзници“, подчерта Илияна Йотова.

Кандидатът за президент изтъкна дългогодишната си съвместна работа с Кирил Вълчев с българските общности зад граница. Тяхна обща кауза е създаването на Български национален културен институт в чужбина, който да е естествено средище за нашите сънародници, да популяризира българската култура и духовност.

Закон за българския език

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев се обяви за приемане на Закон за българския език. На среща с дейци на културната и образователна общност в залата на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе Вълчев напомни, че Конституцията предвижда да има такъв закон и първият проект е от преди 15 години на професор Любен Корнезов от БСП, а след него внасят проекти и други политически партии. Той подчерта усилията на президента Илияна Йотова за съхраняването и популяризирането на българските език и азбука, включително с организираните от нея международни форуми за кирилицата.

В кампанията си Илияна Йотова се обяви за по-голяма власт на кметовете в България. Бих засилила децентрализацията на общините, каза действащият президент в тв интервю, отговаряйки на въпроса какви промени в Конституцията би предложила, ако спечели изборите. Познавам работата на кметовете, имаме много талантливи кметове, родолюбци, нека им дадем възможност да се развиват самостоятелно, каза Йотова и подчерта, че местната власт може да е в огромна помощ на централната.

Силата на българските корени

Навсякъде в страната Йотова говореше за българските корени и държавността. Трябва да пазим българския корен и българската идентичност в днешния размирен и труден свят, в който често губим ориентир. Самочувствието ни на българи, наследници на близо 14-вековна история и здравият ни корен не позволяват да ни повалят бурите на днешния ден, каза кандидатът за президент в Белоградчик. Време е в България да бъдем заедно, време е за обединение. Време, в което с целия си кураж, с енергията и потенциала на българския народ да решаваме проблемите, заедно всички институции да преведем България през кризите, в съгласие да търсим добрите решения, продължи Йотова във Враца.

Работя за България, която с любов и внимание се отнася към младите хора, за да остават в Родината. България, която уважава своите възрастни хора и им осигурява достойни старини. Работя за държава, която закриля своите граждани, продължи президентът в Кула.

Най-святата ни мисия е за България. Ще работим с Кирил Вълчев за силна България, която пази и развива своята идентичност, със самочувствие на хора, наследници на славна цивилизация. За България, чийто глас аргументирано се чува в Европа и в света, заяви Йотова в Стара Загора.