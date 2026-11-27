Европейският съюз трябва да отстоява лидерски позиции в преговорите за мир в Украйна. Изходът от войната не може да бъде решен без участието на ЕС. Държавите членки трябва да имат консолидирано предложение в процеса на мирните преговори и за архитектурата за сигурност на Европа. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на среща с посланици на държавите членки, организирана в рамките на председателството на Ирландия на Съвета на ЕС.

В двучасов разговор президентът и посланиците дискутираха широк кръг от теми, сред които разделението в ЕС по отношение на Многогодишната финансова рамка до 2034 г., необходимостта Европа да върне своите лидерски позиции в световен план и да постигне стратегическа автономия в различните аспекти на сигурността.

Ситуацията в Черно море се превърна във фокус на срещата. Държавният глава припомни, че още в края на септември пред Общото събрание на ООН за първи път постави темата за сигурността на Черно море и ескалацията на бойните действия в него. Още тогава тя подчерта рисковете и заплахите от зачестилите атаки срещу търговски кораби за националната, регионалната и европейската сигурност, за влиянието върху икономиките на страните от региона от неколкократното повишаване на застраховките в търговското корабоплаване, както и предизвикателствата пред продоволствената сигурност за страни от Африка и Близкия изток. На проведената наскоро Среща на върха на Международната организация на Франкофонията в Пном Пен лидери от тези страни изразиха пред президента своята тревога заради затруднените доставки на зърно, торове, горива, масла.

Държавният глава запозна посланиците с предприетите на национално и регионално ниво, в рамките на ЕС и НАТО, мерки от българската държава след проведения на 7 октомври Консултативен съвет за национална сигурност. Президентът свика КСНС заради атаките с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона.

„Темата за безопасността на Черно море беше извънредна точка на Срещата на върха на ЕС, поставяме я в съюзнически формати и на двустранни срещи. По настояване на България и Румъния ситуацията в Черно море беше разгледана и на заседание на постоянните представители на Северноатлантическия съвет. Проведена беше тристранна среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция за координирани действия в Черно море, предстоят още“, посочи Йотова.

Тя изтъкна значението на разширените правомощия на противоминната група между България, Румъния и Турция за спасяването на моряци от поразените кораби. Предстои среща в Букурещ и Констанца на българския президент и нейния румънски колега Никушор Дан, с когото ще обсъдят следващите стъпки в координацията между двете страни. Центърът за наблюдение и обмен на данни в Черно море, който се изгражда с подкрепата на ЕС, ще бъде във Варна и Констанца.

Държавният глава припомни предложението на няколко европейски лидери още в началото на атаките срещу търговски кораби за мораториум върху бойните действия в Черно море. На Срещата на върха на ЕС предложението беше доразвито от българските власти. Според президента мораториум може да бъде постигнат чрез активни дипломатически разговори на регионално ниво и с участието на Европейския съюз. България поставя мораториума като неотменно условие в преговорите за мир в Украйна. Йотова беше категорична, че само с дипломация и преговори може да се сложи край на войната в Украйна и войната не изтощение не е решение. По думите й постигането на справедлив и траен мир няма как да се случи без участието на Украйна. Държавният глава приветства решението от срещата в Дъблин за създаване на екип на ниво ЕС за участие в преговорите заедно със САЩ, Русия и Украйна.

Президентът постави акцент върху превръщането на България в ключов фактор за сигурността не само на Югоизточна Европа, а и на целия континент. Йотова подчерта, че през следващите години страната ни ще бъде участник в редица инфраструктурни, енергийни и дигитални проекти. Тя открои значението на планираната през април догодина Среща на върха на Европейския съюз за свързаността, на която ще участват и страни от Близкия изток и Азия.

В разговора Илияна Йотова постави и въпроса за справедливия гняв на много европейски граждани срещу липсата на икономическа и социална стабилност, което води и до подкопаване на демократичните устои на нашите общества.

Пред посланиците президентът отново осъди нападението срещу български граждани на стадиона в Марсилия и подчерта необходимостта от категорична реакция на държавите членки. От своя страна, посланикът на Франция Мари Дюмулен увери президента Йотова, че ще бъдат предприети всички мерки и виновните ще бъдат наказани.