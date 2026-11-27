Отмених планираната отпреди седмица за днес среща с представители на дипломатическия корпус на Франция у нас, съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

„Франция е сред топ 10 на нашите икономически партньори. Отношенията ни имат стратегическо значение, което надхвърля икономическите интереси и позиции в ядрената енергетика, отбранителната индустрия и транспортната инфраструктура, но считам за крайно неуместно да обсъждаме развитието на икономиката в момент, в който български граждани, посетили спортно мероприятие, стават жертва на насилие.

Подобни прояви са абсолютно недопустими.

Очакваме категорична позиция от страна на френските институции, своевременно изясняване на всички обстоятелства около случая и предприемане на необходимите действия за установяване и търсене на отговорност от извършителите“, написа Пулев във Фейсбук.

По-рано днес парламентът изготви обща декларация, която осъди насилието над български фенове на "Левски" в Марсилия.

В нея се казва, че държавата ни категорично осъжда всяка форма на агресия и насилие, независимо от кого произтичат. Подобни действия са несъвместими не само с основополагащите принципи на спорта, но и с фундаменталните ценности, върху които е изградена Обединена Европа – зачитането на човешкото достойнство, равнопоставеността, върховенството на закона и гарантирането на сигурността на всеки европейски гражданин.

Парламентът призовава компетентните органи на Френската република да проведат своевременно пълно и безпристрастно разследване, да установят извършителите и да приложат закона в цялата му строгост.

Левскари готвят протест пред френското посолство след погрома в Марсилия.

Гневът от бруталното насилие срещу привържениците на „Левски“ в Марсилия се пренася пред френското посолство в София. Фенове на „сините“ ще се присъединят тази вечер към Българския марш, посветен на 107-годишнината от подписването на Ньойския договор. След края на шествието запалянковците възнамеряват да се отправят към дипломатическото представителство на Франция.