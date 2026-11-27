Прагът за задължителна регистрация по ДДС ще се повишава поетапно през следващите три години и ще достигне 75 000 евро през 2029 г. Това реши Народното събрание при гласуването на второ четене на промените в Закона за данък върху добавената стойност.

От 1 януари 2027 г. националният праг за годишния оборот в страната ще бъде увеличен от сегашните 51 130 евро на 60 000 евро. От началото на 2028 г. той ще нарасне до 70 000 евро, а от 1 януари 2029 г. – до 75 000 евро.

Парламентът отхвърли идентичните предложения на Асен Василев от „Продължаваме промяната“ и Мартин Димитров от „Демократична България“ прагът да бъде определен на максимално допустимото за Европейския съюз равнище от 85 000 евро.

Депутатите продължават с разглеждането и гласуването на второ четене на промените в Закона за ДДС. Те имат за цел да приведат националното законодателство в съответствие с изискванията на европейското право, както и да прецизират отделни разпоредби с оглед намаляване на административната тежест.