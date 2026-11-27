България се нуждае от нова Национална стратегия за детето, която да превърне грижата за подрастващите в основен приоритет на държавната политика. По-ефективно взаимодействие между институциите, ранна превенция на детското насилие, подкрепа за пострадалите и дебат за наказателната отговорност при най-тежките престъпления са сред предложенията на Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ). Те бяха представени на Националния дискусионен форум "Едно дете, една система: Стратегическо взаимодействие между институциите, научната и експертната общност", организиран съвместно с Агенцията за социално подпомагане. В него участваха инициаторът на дискусията психологът Христо Монов, основателят на СИНПИ д-р Калоян Паргов и председателят на Управителния съвет на института посланик Чавдар Минчев.

Децата трябва да бъдат национален приоритет

"Нужна е нова Национална стратегия за детето. Първата Национална стратегия за детето даде много, но тя престана да действа на 31 март 2019 г. Трябва да изведем детето като фокус на националната политика. Всичко важно е свързано с децата. Бъдещето е тяхно", заяви Христо Монов, очертавайки един от приоритетите в работата на СИНПИ.

Първата Национална стратегия за детето, обхващаща периода 2008-2018 г., беше приета от Народното събрание през януари 2008 г. Законът за закрила на детето предвижда държавната политика в тази област да се осъществява въз основа на стратегия, приета от парламента по предложение на Министерския съвет. Форумът на СИНПИ и Агенцията за социално подпомагане обхвана четири тематични панела, посветени на ранното детско развитие и здравеопазването, семейството, образованието и спорта, детското правосъдие и закрилата на детето.

Между медалите от олимпиади и тежките прояви на насилие

Основателят на СИНПИ Калоян Паргов постави въпроса за възпитанието на младите хора в контекста на демографското бъдеще на България. Според него от особено значение е и уважението, което държавните и местните институции имат в обществото.

"Бъдещите демографски тенденции зависят от това как възпитаваме подрастващите, какво поколение ще порасне и как ще израсне. Какви ще са бъдещите граждани на републиката и бъдещите управленци. Какви хора ще отгледаме", заяви Паргов.

Той противопостави успехите на българските деца на международни научни олимпиади и спортни състезания на тревожните прояви на насилие сред подрастващите. Като примери посочи тежките криминални случаи на Хелоуин в София и на Младежкия хълм в Пловдив през лятото.

"Темата е интердисциплинарна и затова днес има представители на Министерството на здравеопазването, на Министерството на младежта и спорта, тъй като спортът възпитава, дисциплинира и калява, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, защото образованието е това, което е призвано да подготви един млад индивид за бъдещето и за живота. Така че той да се представя достойно в обществото", подчерта Паргов.

Всяко пострадало дете трябва да получи трайна подкрепа

Председателят на Управителния съвет на СИНПИ Чавдар Минчев настоя за конкретна институционална отговорност при всеки сигнал за дете в риск. Според него семействата трябва да знаят към кого да се обърнат, а институциите да проследяват развитието на всеки отделен случай.

"Те имат нужда от незабавна безопасност, медицинска и психологична помощ, правна защита и възстановяване. След първоначалното обществено внимание тази грижа трябва да продължи. Трябва да знаем дали пострадалото дете се е върнало в училище, дали се страхува и дали семейството му получава помощ", заяви Минчев по отношение на жертвите на насилие.

Той настоя и за ранна работа с децата, които проявяват агресия. "Какво се е случило след първия сигнал? Кой е разговарял с родителите? Има ли оценка от специалист? Изпълнена ли е предписаната мярка? Отговорите на тези въпроси ще покажат къде са нужни промени", посочи председателят на СИНПИ.

Дебат за наказателната отговорност на 12-годишни

Чавдар Минчев постави за обсъждане и възможността за промяна на възрастовия праг за наказателна отговорност при определени особено тежки престъпления. Съгласно чл. 31 и чл. 32 от действащия Наказателен кодекс децата под 14 години не носят наказателна отговорност, докато непълнолетните между 14 и 18 години могат да бъдат наказателноотговорни при определени условия.

"Моята лична позиция е, че трябва да обсъдим възможността за строго ограничено изключение за деца на 12 и 13 години при определени умишлени убийства и най-тежки насилствени сексуални посегателства. Това изисква задълбочена оценка на развитието на детето, доказване на неговото конкретно участие и специализирано правосъдие. Участието в група не може да замести личната вина", категоричен бе Минчев.

Като друга възможност той предложи да бъдат разработени по-ефективни мерки при запазване на настоящия възрастов праг. При сериозен риск от повторно насилие според него трябва да има навременна съдебна намеса, лечение, образование и последващо проследяване, като всяко ограничаване на свободата бъде подчинено на ясни законови правила и съдебен контрол.

Конкретни задължения и за родителите

Председателят на СИНПИ постави въпроса доколко ефективно се прилагат съществуващите законови разпоредби за родителската отговорност, упражняването на надзор над децата и обезщетяването на причинени вреди. Той предложи да бъдат обсъдени конкретни задължения за родителите да участват в програми за придобиване на родителски умения, да сътрудничат на училищата и да работят със специалисти при необходимост.

"Тези задължения трябва да бъдат съпроводени с достъпни услуги. Болестта, бедността или преживяното насилие изискват помощ и индивидуална оценка. Виновният отказ от грижа изисква съответните законови последици", заяви Чавдар Минчев.