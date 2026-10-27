Страх и заплахи за убийство в наше село, хората готвят блокада

Страх, заплахи за убийство и среднощни нападения разтърсват врачанското село Софрониево. Жители твърдят, че от години са подложени на системен тормоз от 37-годишен техен съселянин, а част от потърпевшите се страхуват дори да говорят публично. Сред разказите им са нападение с чук и железни предмети, потрошени автомобили и ужасяващи закани срещу деца. Напрежението вече е толкова голямо, че хората се готвят за протест и обмислят блокада на пътя към АЕЦ „Козлодуй“, съобщава бТВ.

Нападение посред нощ и разбити автомобили

Един от потърпевшите, Илиян, разказва, че конфликтът му с въпросния мъж продължава вече пет години. По думите му всичко започнало, след като неговият съселянин се опитал да привлече тогава 15-годишния му син към разпространение на наркотици.

„В три часа през нощта дойдоха да ни нападат вкъщи с чук“, разказва Илиян. Според него нападателите носели и железен предмет и били придружени от голямо куче. Той твърди, че проникнали в дома му, но впоследствие самият той и членове на семейството му били осъдени за причиняване на средна телесна повреда.

Мъжът разказва и за многократни посегателства срещу семейните автомобили. По думите му два пъти били разбивани стъклата на колата, а при един от случаите открил чук в багажника. Илиян настоява, че въпреки подадените сигнали и предоставените доказателства семейството му не е получило очакваната защита от институциите.

Майка получава смразяващи заплахи за детето си

Друг потресаващ разказ е на Таня, която отглежда сама детето си. Жената твърди, че от май насам е подложена на непрекъснат телефонен тормоз, придружен със заплахи за живота й и този на сина й.

„Ще те убия. Синът ти ще стане храна за рибите“, гласят част от заканите, които според жената са отправяни към нея. Тя твърди, че е запазила съобщения, снимки на разговори и записи, които могат да послужат като доказателства.

Таня разказва, че два пъти е писала до главния прокурор, но все още не е получила отговор. По думите й има издадени ограничителни заповеди, които се спазват, но телефонният тормоз не е престанал.

Друг жител на селото също твърди, че е бил заплашван с убийство, след като се съгласил да свидетелства по конфликт между съселяни. Според разказа му впоследствие срещу самия него било повдигнато обвинение, за което научил едва след няколко месеца. Мъжът настоява полицията и прокуратурата да установят кой носи отговорност за случилото се.

Заплахи и срещу семейството на кмета

Кметът на Софрониево Деница Димитрова потвърждава, че напрежението в населеното място е сериозно. Тя също твърди, че е била обиждана от 37-годишния мъж, а нейни близки са получавали тежки заплахи.

По думите й последният случай засяга нейния син и неговото семейство. Димитрова разказва за отправени закани за убийство на сина й и детето му. Тя възнамерява да заведе гражданско дело за обида и уронване на авторитета.

Кметът обяснява, че част от жителите отказват да застанат пред телевизионна камера, защото се страхуват от последващи действия срещу тях и близките им. Сред тях е майка на две деца, която се притеснява, че мъжът може да се появи през нощта и да изплаши семейството й.

Недоволството вече прераства в готовност за протест. Според Димитрова жителите настояват за по-сериозна намеса на полицията и са готови да затворят пътя към атомната електроцентрала в Козлодуй.

Четири досъдебни производства, включително за изнасилване

От полицията потвърждават, че по сигналите срещу 37-годишния мъж се работи. По предоставената на телевизията информация срещу него са образувани четири досъдебни производства - едно за изнасилване, едно за нападение и две за закани.

От МВР обаче не уточняват на какъв етап се намират разследванията и дали по някое от тях вече има внесен обвинителен акт. Образуването на досъдебно производство само по себе си не означава установена вина.

Междувременно жителите на Софрониево настояват за засилено полицейско присъствие и конкретни мерки за защита. Кметът Деница Димитрова предупреждава, че хората обмислят блокада на пътя към АЕЦ „Козлодуй“, ако институциите не предприемат действия по подадените сигнали.