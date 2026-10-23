Жестока саморазправа в Слънчев бряг. Германци пратиха мъж в болница

Трима германски граждани са задържани след жесток побой над 45-годишен мъж в курортния комплекс Слънчев бряг. Нападението е извършено вчера, а пострадалият е получил средна телесна повреда и е изпаднал в безпомощно състояние. Наложило се е да бъде настанен в болница. Това съобщи „Дарик“, позовавайки се на информация от полицията в Бургас.

Двама германци са обвинени за нападението

Задържаните чужденци са на 38, 39 и 42 години. След проведените полицейски действия е установено, че непосредствени извършители на побоя са двамата по-млади германци.

На 38-годишния и 39-годишния мъж са повдигнати обвинения, като според съобщената информация им е наложена постоянна мярка „задържане под стража“.

Пострадалият е в болница

Побоят е причинил сериозни наранявания на 45-годишния мъж, които са квалифицирани като средна телесна повреда. След нападението той е изпаднал в безпомощно състояние и е бил хоспитализиран.

Засега не се съобщава какво е предизвикало конфликта и дали участниците са се познавали предварително. Не са оповестени и допълнителни подробности за здравословното състояние на пострадалия, както и за евентуалното участие на третия задържан германски гражданин.