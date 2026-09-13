Бащата, вилнял в училище: Бутнах детето, за да спре да псува

Бутнах детето, за да спре да псува. Това заяви 40-годишният Илиян Лепоев, който се саморазправи с ученици от 11-и клас в столично 17-0 СОУ. И уточни,...