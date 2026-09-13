Намушкаха мъж с хладнокръвно оръжие
Предприети са действия по случая
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Предприети са действия по случая
Ритал я в главата и тялото
Органите на реда са предприели действия
Физическа саморазправа между четирима мъже
Започнато е разследване
Тече специализирана полицейска операция с участието на жандармерия
Не стихва възмущението срещу отстраняването на проф.Кантарджиев
Потрошиха прозорците на къщата, където стана инцидента
Фандъкова с крути мерки заради напрежението около общежитията Три постоянни патрула ще пазят от чужденците и групи скинари, тъсещи саморазправа Жите...
Шофьор пострада при саморазправа след лека катастрофа на столичен булевард. Един от шофьорите пострада. Инцидентът е станал в близост до бл. 123 в кв....
Бутнах детето, за да спре да псува. Това заяви 40-годишният Илиян Лепоев, който се саморазправи с ученици от 11-и клас в столично 17-0 СОУ. И уточни,...
Баща наказал чуждо момче заради сина си
София. Калоян Стоянов, един от бившите шефове на ЦСКА при управлението на "Титан", се замеси в нов скандал. Бившият отговорник за стадион "Българск...
Габрово. Полицията задържа 38-годишен мъж, саморазправил се с малолетно лице. На 07.05.2013 г., в 19.30 ч., в РУП-Севлиево е получен сигнал, че полови...
Благоевград. Полицаи охраняваха Спешното отделение на болницата в Благоевград в продължение на пет часа тази нощ, за да предотвратят опита на 30-ина д...