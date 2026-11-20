Тежък случай на сексуално посегателство срещу непълнолетно момиче разследва полицията в София. Престъплението е извършено по време на домашно парти след посещение на детска дискотека, като предполагаемите извършители са група младежи, сред които има и непълнолетни. Посегателството е било заснето, а видеоклиповете впоследствие са разпространени в социалните мрежи. Столичната полиция се е самосезирала, образувано е досъдебно производство и всички участници в записите вече са установени, съобщи бТВ.

Домашно парти завършило с тежко посегателство

Случаят е от началото на ноември. След посещение на детска дискотека в столицата група момчета и две момичета се събрали в апартамент в един от софийските квартали. По време на партито едното момиче станало жертва на сексуално посегателство.

Според близки до участниците, разговаряли с бТВ, на събирането е имало голямо количество алкохол. Те твърдят, че момичето е било в нетрезво състояние още след дискотеката, като допускат и употреба на наркотични вещества. От полицията обаче уточняват, че към момента няма данни за употребени наркотици.

Особено тревожно е, че случилото се е било заснето на видеоклипове, които впоследствие са започнали да се разпространяват в социалните мрежи. Именно записите са станали повод служителите на Столичната дирекция на вътрешните работи да предприемат незабавни действия.

"Тези клипове стигнаха и до нас вчера и ние незабавно се самосезирахме. Вече е образувано досъдебно производство, има и наблюдаващ прокурор, като се работи активно по случая", съобщи главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор "Детска престъпност и криминален контингент" в СДВР.

Полицията установи всички участници

Разследващите вече са идентифицирали всички лица, които присъстват във видеозаписите. С тях се провеждат разпити и беседи, като се изясняват обстоятелствата около събирането, действията на участниците и състоянието на пострадалото момиче.

По предварителна информация в жилището вероятно е имало и пълнолетни лица, но не и родители. Предстои назначаването на експертизи, които трябва да установят състоянието на момичето по време на посегателството и други обстоятелства, важни за разследването.

От СДВР подчертават, че основен приоритет е закрилата на пострадалото дете и предотвратяването на допълнителна травма.

"Осигурили сме психолог. Разговаряно е с нея. Тя е в защитена среда. Положили сме максимални усилия детето да не бъде допълнително виктимизирано", обясни главен инспектор Попов.

Семейството на момичето е уведомено за случилото се и е до него. За случая е информирана и Държавната агенция за закрила на детето. Работата по досъдебното производство продължава под прокурорски надзор.

СДВР събра директорите на столичните училища

На фона на тежкия случай Столичната полиция предприема и мерки за засилване на превенцията на детската престъпност. Днес е проведена среща с директорите на общинските и частните средни училища в София, на която е обсъдено сътрудничеството между образователните институции и органите на реда.

"Идеята е да си сътрудничим и да си помагаме - както те на нас, така и ние на тях", заяви главен инспектор Стефан Попов.

Разследващите продължават да изясняват ролята на всеки от участниците в домашното парти, като предстои събраните материали да бъдат докладвани на Софийската районна прокуратура.