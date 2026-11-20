Максималните температури ще достигнат 22 градуса, а по Черноморието дори 23 градуса, като на много места ще се покаже слънце. Пролетното усещане обаче няма да продължи дълго. Още в началото на следващата седмица страната ще бъде обхваната от сериозно застудяване, което ще донесе снеговалежи в планините, дневни температури под 10 градуса и сутрешни студове до минус 8 градуса в отделни котловини.

Днес топло, но с много вятър

В Северна България петък ще остане ветровит, с умерен и силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще отслабва. Облачността ще започне да се разкъсва и намалява от северозапад, като на много места ще се установи слънчево време. До обяд обаче в отделни райони все още са възможни слаби превалявания от дъжд.

Температурите ще останат значително по-високи от обичайните за втората половина на ноември. Максималните стойности ще бъдат между 17 и 22 градуса, а в София термометрите ще покажат около 19 градуса.

Над планините облачността ще бъде значителна, като в масивите в западната половина на страната ще има валежи от дъжд, а над 2300 метра - от сняг. Следобед облаците постепенно ще намаляват. Ще духа умерен и силен запад-северозападен вятър, а температурите ще достигнат около 12 градуса на 1200 метра и 5 градуса на 2000 метра височина.

По Черноморието денят ще започне с повече облаци, но постепенно от север на юг те ще се разкъсват и ще отстъпват място на слънцето. Ще бъде ветровито, с максимални температури между 18 и 23 градуса. Морската вода е с температура 14-15 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Уикендът носи нови промени

През почивните дни времето ще остане динамично, с променлива облачност, вятър и отделни превалявания от дъжд. Съществени количества валежи не се очакват, но посоката и силата на вятъра ще се променят.

В събота, 21 ноември, вятърът ще бъде предимно югозападен, на места слаб, но в Източна България и северно от планините временно силен и поривист. Впоследствие ще се ориентира от северозапад и ще се усилва в Дунавската равнина.

Въпреки променливото време температурите ще останат сравнително високи. Сутрешните стойности в събота ще бъдат между 5 и 10 градуса, а следобед максималните ще достигнат 15-20 градуса. В неделя, 22 ноември, се очаква слабо понижение, което ще бъде само началото на предстоящия студен период.

В понеделник нахлува студът, във вторник и снегът

Съществената промяна ще започне в понеделник, 23 ноември, когато със северозападен вятър в България ще нахлуе студен въздух. Облачността ще бъде значителна, а на много места ще превалява дъжд. В планините над 1500 метра валежите ще преминават в сняг, като границата на снеговалежите постепенно ще се понижава.

Във вторник, 24 ноември, застудяването ще се усети още по-осезаемо. Дневните температури в страната ще останат под 10 градуса, а нощните ще бъдат близки до нулата. Ще продължи да духа вятър, облачността ще бъде променлива и в повечето райони няма да има валежи.

В североизточните части на страната и в планините обаче ще се запази повишена вероятност сутринта да превали сняг. Понижението на температурите ще бъде особено рязко на фона на необичайно топлите предходни дни.

Минус 8 градуса в сряда

Най-студените сутрешни часове се очакват в сряда, 25 ноември. Вятърът ще отслабне и ще преобладава слънчево време, но минималните температури ще бъдат отрицателни. В отделни котловини термометрите могат да отчетат минус 7 до минус 8 градуса, а максималните температури в страната ще останат под 10 градуса.

В четвъртък, 26 ноември, от югозапад ще се появи разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, като сутринта ще остане студено, но през деня се очаква слабо затопляне.