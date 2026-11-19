България получи престижното отличие Acanthus Aureus за националния си щанд на международното туристическо изложение ITTF Warsaw 2026 във Варшава. Наградата беше връчена на министъра на туризма д-р Илин Димитров по време на официалното откриване на форума.

Изложението се провежда от 19 до 21 ноември в Двореца на културата и науката в полската столица. Тазгодишното издание събира около 280 изложители от 43 държави и е сред значимите събития за туристическия сектор в Централна и Източна Европа.

България се представя с национален щанд с площ от 350 кв. м, който е сред най-мащабните експозиции на форума. Отличието е признание за впечатляващото представяне на страната ни и приноса ѝ към международното туристическо сътрудничество.

От морето и планините до виното и българската кухня

Българският щанд представя разнообразните възможности за почивка у нас през всички сезони – от морските и планинските курорти до културно-историческите маршрути, СПА и балнеоложкия туризъм.

Посетителите проявяват интерес и към българското вино, гастрономическите традиции и възможностите за активен отдих.

Участието на страната ни е организирано от Министерството на туризма чрез Националното туристическо представителство във Варшава, като обединява представители на туристическия бизнес, хотелиери, организации и общини.

България иска да привлече 800 000 полски туристи годишно

Полша остава един от важните пазари за българския туризъм, а целта на Министерството на туризма е до 2029 г. страната ни да посреща по 800 000 полски туристи годишно.

Акцентът е върху подобряването на въздушните връзки, популяризирането на българските дестинации и насърчаването на целогодишните пътувания.

„България продължава да бъде любима дестинация на полските туристи. Като подобряваме въздушната свързаност и популяризираме дестинациите си, можем да постигнем трайни ползи и за двете страни“, заяви министър Илин Димитров при откриването на изложението.