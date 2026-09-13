"Албена" с удар на туристическото изложение в Лондон
Курортът оценява високо представянето на България в рамките на WTM в британската столица
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Курортът оценява високо представянето на България в рамките на WTM в британската столица
Ваканционното селище представи пред австрийската публика възможностите за семеен туризъм
Пет общини от Долината на розите – Казанлък, Карлово, Сопот, Павел баня и Мъглиж, се представиха с общ щанд на едно от най-големите международни турис...
Пловдив. Община Пловдив участва в 36-ото международно туристическо изложение IFT в Белград, където представи богатото си културно наследство. Изложени...
Берлин. Голям интерес предизвика българският щанд на Международното туристическо изложение ITB Берлин. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съв...