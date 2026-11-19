България представя туристическия си потенциал на международното изложение TTR 2026 в Букурещ с национален щанд от 220 кв. м и участието на 20 български съизложители. Страната ни търси нови възможности за сътрудничество със съседна Румъния, която остава сред най-важните пазари за българския туристически сектор.

Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева проведе среща с министъра на икономиката, дигитализацията, предприемачеството и туризма на Румъния Даниел-Каталин Замфир.

Двамата обсъдиха задълбочаването на двустранното партньорство, разширяването на туристическия обмен и възможностите за съвместни инициативи. Сред основните теми беше и по-доброто позициониране на България и Румъния на международните туристически пазари.

Две държави, 20 години в Европейския съюз

Специално внимание беше отделено на предстоящата през 2027 г. 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз.

Двете държави станаха членове на ЕС на 1 януари 2007 г., а юбилеят предоставя възможност за нови съвместни инициативи и по-тясна координация в областта на европейската туристическа политика.

Проф. Модева отправи приветствие и към участниците в международния туристически форум „Tourism to Connect“ в Букурещ.

Тя подчерта, че туризмът е един от най-силните мостове между България и Румъния, защото свързва хора, култури и традиции и създава нови икономически възможности.

Над 816 000 румънски туристи за девет месеца

Румъния продължава да бъде стратегически важен пазар за България. През първите девет месеца на 2026 г. у нас са отчетени над 816 000 регистрации на румънски туристи, сочат данните, представени от проф. Модева.

Близостта между двете държави, общите исторически и културни връзки и разнообразните възможности за почивка създават основа за разширяване на туристическия обмен.

Според заместник-министъра активният диалог между институциите и партньорството между туристическите компании могат да превърнат тези предимства в още повече възможности за развитие.

Целта е България и Румъния да утвърдят позициите си като разпознаваеми и конкурентоспособни туристически дестинации, които привличат посетители не само от съседните държави, но и от по-далечни пазари.