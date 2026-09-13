Хотелите по морето пълни за Великден. Но не с българи
Гърците вече резервираха голяма част от местата в планиниге
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Гърците вече резервираха голяма част от местата в планиниге
Тапи от камиони и автомобили на румънски туристи
Инцидентът стана на път за Русе
Двама румънски туристи са нападнали и били немски турист в хотел "Калиакра" в Албена, съобщиха от пресцентъра на областанат полицейска дирекция в Добр...
Румънци пълнят основно луксозните хотели по морето през уикенда. Доста сериозни са все още намаленията през юни. В 4-звездни хотели цените на ол-инкл...
Близо хиляда румънски туристи бяха засегнати от наводненията в България, които взеха 13 жертви в района на Варна. Това предаде АФП, цитирайки румънски...
Голфъри запазват хотели за месеци напред, поляците се връщат