Огромна страна е дестинацията на 2027! Тук се крие Венецията на Изтока и легендарен хотел

Списание Travel + Leisure отличи Индия като Дестинация на годината за 2027 г. – престижна титла, която изданието връчва ежегодно от 2014 г. насам. С това признание страната се нарежда до предишни носители на приза като Коста Рика (2024), Тайланд (2025) и Бразилия (2026).

Макар и от десетилетия да е легендарна спирка на световната туристическа карта – още от времето на емблематичната „хипи пътека“ – през последните години Индия бележи спад в международния поток. През 2025 г. страната е посрещнала 9,15 милиона посетители, което е с 8% по-малко спрямо рекордните 10,93 милиона от 2019 г.

За да обърне тази тенденция, Индия си поставя амбициозна цел: 100 милиона чуждестранни туристи годишно до 2047 г., когато страната ще отбележи един век от своята независимост. Очаква се отличието от Travel + Leisure да даде мощен тласък на тази стратегия.

Главният редактор на списанието Джаки Гифорд, която посещава страната за първи път едва на тригодишна възраст, описва Индия чрез сетивата: ярките цветове, ароматния маслен наан, блясъка на копринените сарита, пулсиращия трафик и неподправената топлота на местните хора. По думите ѝ това е място, което остава завинаги в сърцето.

С площ от над 3,29 милиона квадратни километра, 28 щати и 8 съюзни територии, изборът на стартова точка може да бъде предизвикателство. Изданието препоръчва две основни посоки.

Удайпур

Градът, известен като „Венецията на Изтока“, е заобиколен от седем езера и впечатлява с величествения Градски дворец и Двореца на мусоните. Тук пътешествениците могат дори да отсенат в легендарния хотел Taj Lake Palace, редовно класиран сред най-добрите в света.

Ню Делхи и Агра

Започнете с архитектурните шедьоври на столицата като Кутб Минар и гробницата на Хумаюн, преди да потеглите към вечния символ на любовта – Тадж Махал в Агра.