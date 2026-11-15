Емануела проговори за изневярата на Мартин и разкри голяма лъжа за сватбата си

Попфолк звездата Емануела направи неочаквано откровена изповед за мъжете в живота си, изневерите и скандалите, които години наред я преследват. В разговор с Мариян Станков - Мон Дьо по Нова телевизия певицата призна, че последната й връзка с Мартин изобщо не е започнала като голяма любов, а като опит да намери подкрепа в труден момент. Тя разкри още, че е правила сериозни жертви заради партньорите си, но невинаги е получавала уважението, което е очаквала. Оказва се също, че една от най-шумните истории в началото на кариерата й - за младоженец, който я изоставил в деня на сватбата - е била представена съвсем различно от действителността.

Мартин бил утеха, но после дошла изневярата

Едно от най-любопитните признания на Емануела беше свързано с отношенията й с Мартин. Певицата разказа, че двамата се познавали от деца, но когато започнали връзката си, тя не изпитвала към него силните чувства, които обикновено се свързват с голямата любов.

По онова време преживявала тежък период заради обидите и подигравките, които, по думите й, получавала от Митко, бащата на второто й дете. Имала нужда от човек, на когото да разчита, и именно тогава Мартин се появил до нея.

„В началото не беше любов. Аз никога не съм го обичала Мартин толкова силно. Той по-скоро за мен беше човек, който дойде до мен. Той застана до мен в началото. Подкрепяше ме. Но това беше само първите две години“, разказа Емануела.

Тя обясни, че изпитвала по-скоро приятелска привързаност и се надявала с времето отношенията да прераснат в истинска любов. Вместо това обаче последвала изневяра, която променила всичко.

Въпреки разочарованието изпълнителката твърди, че не изпитва омраза към бившия си партньор. „Защото той вътре в него не е лош човек. Той е добряга“, каза тя.

На въпроса дали в момента има нов мъж в живота й Емануела отговори без увъртане: „Нямам човек до себе си, ако това ме питаш“.

Младоженецът не избягал от сватбата, а катастрофирал

Другата голяма изненада дойде, когато певицата се върна към първите си стъпки в музикалния бизнес. Емануела призна, че тогава скандалите били почти задължителна част от изграждането на публичния образ на изпълнителите.

„Мисля, че много малко“, отговори тя на въпроса колко от всичко, което публиката знае за нея, е истина.

По думите й често се налагало да участва в истории, които нямали нищо общо с истинския й характер. „Постоянно трябваше, въпреки себе си, да правя някакви неща, които не съм аз“, призна звездата.

Една от най-известните клюки била, че първият й съпруг я зарязал точно преди сватбата. Истината според Емануела е съвсем друга - мъжът катастрофирал в деня на церемонията и затова не успял да пристигне. Двамата впоследствие все пак сключили брак.

Певицата говори с топлота за първия си съпруг, когото определи като изключително добър човек. Днес двамата продължават да поддържат прекрасни отношения, въпреки че пътищата им отдавна са се разделили.

Отказвала участия заради любовта, но не получила признание

Емануела призна, че в любовта често е давала много повече, отколкото е получавала. Когато имала сериозна връзка, се стремяла да бъде едновременно добра партньорка, домакиня и жена, готова да подкрепя мъжа до себе си.

Най-важна обаче за нея винаги оставала ролята на майка. „Но на първо място искам да бъда перфектна майка, доколкото мога“, подчерта изпълнителката.

Заради партньорите си тя правела компромиси, отказвала участия и пренебрегвала професионални ангажименти. Впоследствие осъзнала, че подобна отдаденост невинаги се оценява, а понякога дори започва да се приема за даденост.

Особено болезнен бил провалът на опита й да създаде семейство за втори път. Дълго време преживявала раздялата, но днес смята, че тя е отворила пътя към положителни промени в живота й.

Емануела харесва Румен Радев и поиска справедливост

Разговорът с Мон Дьо не подмина и политиката. Емануела заяви, че е разочарована от липсата на достатъчно строги наказания за тежки престъпления и от усещането, че обикновените хора не получават необходимата защита.

Тя посочи като особено тревожни случаите на пострадали деца и жестокостта към животни. Според певицата обществото очаква реални действия, а не само разговори за бюджети и разпределяне на средства.

„Просто нормален човек няма никаква защита от никъде“, коментира Емануела.

Попитана за политиците, тя не скри симпатиите си към Румен Радев. „Аз го харесвам, да. Харесвам го като политик. Надявам се да направи нещо за нашата страна“, заяви певицата.

Емануела коментира и отговорността на гражданите за управлението на страната. Според нея политиците често подценяват хората, но самите избиратели също трябва да бъдат по-активни.

„Просто защото не сме излезли да гласуваме. Но в един момент, когато искаме нещо, всеки път задължително гласуваме“, заяви тя.