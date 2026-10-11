Алисия с болезнено признание за любовта и семейството

Алисия наруши мълчанието си за конфликта с някогашната си приятелка Джина Стоева и отправи остри думи по повод обвиненията срещу нея. В откровен разговор с Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста „Храмът на историите“ на Нова телевизия певицата разкри как дует с Тони Стораро е станал причина за разрива между двете изпълнителки.

Фолкзвездата направи и болезнено признание за личния си живот - въпреки успехите на сцената една от най-големите й мечти остава несбъдната. Алисия разказа и как собственият й син я е върнал към музиката в момент, когато обмисляла да се оттегли.

Алисия отвърна на Джина Стоева

В основата на конфликта между двете певици стои песен с Тони Стораро. Според разказа на Алисия Джина Стоева смятала, че именно тя е трябвало да запише дуета, и впоследствие отправила обвинения към някогашната си приятелка. „Да, ние бяхме приятелки до момента, в който една сутрин аз не се събудих и чух обвинения по мой адрес от нея“, сподели Алисия.

Тя отхвърли твърденията, че се е сближила с Джина, за да стане популярна, и подчерта, че взаимната подкрепа между изпълнителите е нещо естествено. Припомни и собственото си начало, когато Тони Стораро я взел със себе си на участие, за да я представи пред публиката. „Аз смятам, че когато някой е популярен, той трябва да помага на тези, които са по-малко популярни от него“, заяви певицата.

Най-острите й думи обаче бяха насочени към спора за дуета. „Може би, тя самата трябва да си зададе въпроса, защо той не е направил тази песен с нея. Не трябва да обвиняваш другите хора за твоите неуспехи в някакъв момент“, категорична беше Алисия.

Голямата мечта, която не се сбъдна

Зад сценичния блясък и многобройните хитове певицата призна, че има нещо, което успехът не е успял да й даде - семейството, за което е мечтала. „В моя случай се научих да обичам живота, какъвто ми се е случил. Всичко ми се е сбъднало освен това да създам семейство като на родителите ми“, сподели тя.

Алисия не скри, че през годините е трябвало да приеме различни разочарования, но днес гледа на живота си с повече спокойствие и увереност. Вместо да се вглежда непрекъснато в несбъднатото, тя е избрала да цени това, което има.

Синът й я извадил от труден период

Певицата разкри и че след 25 години на сцената е преживяла творчески спад. Свикнала почти всяка нейна нова песен да става хит, в един момент тя усетила, че музикалните вкусове се променят и предишният успех вече не идва толкова лесно. „Съдбата е била благосклонна и бях свикнала всяка една песен, която правя, мигновено да се превръща в хит. Доста се разглезих“, призна Алисия.

Тогава решила да си даде почивка от музиката. Неочаквано именно синът й се оказал човекът, който я накарал да преосмисли решението си. „Мамо, ти имаш толкова хубави песни. Приятелите ми постоянно ме питат, кога ще пуснеш нова“, казал й той.

Думите му се превърнали в стимул за ново начало. Алисия решила отново да зарадва почитателите си, този път с ежемесечни изпълнения на живо, в които ще съчетава старите си хитове с нови песни. „Това е Алисия, която наистина ще прави каквото реши в музиката. Без значение дали е модерно, или не“, заяви изпълнителката.