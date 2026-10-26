Мария Илиева извади тайното си оръжие в Гласът: Синът ѝ направи фурор, но последва изненада

Неочакван съюзник се появи до Мария Илиева в решаващата вечер на „Гласът на България“. Докато четиримата треньори се бореха за последните свободни места в отборите си, певицата прибегна до необичаен ход – повика на помощ осемгодишния си син Александър.

Малкият Алек се оказа не просто очарователно присъствие в студиото, а истински преговарящ, способен да убеждава участниците с лекота, която впечатли дори опитните звезди в журито.

И макар първоначално да изпълни мисията си блестящо, вечерта му поднесе и първия голям урок за непредсказуемостта на музикалните състезания.

Трябваше да избира между майка си и Дара

Последните кастинги на тъмно се превърнаха в оспорвана битка между Мария Илиева, Дара, Меди и Иван Лечев.

Този път треньорите не разчитаха само на собствената си харизма. За да привлекат най-желаните таланти, те потърсиха помощ от известни приятели и колеги.

Сред звездните застъпници се наредиха световноизвестният цигулар Васко Василев, Руши и Влади Ампов – Графа.

Мария Илиева обаче реши да заложи на най-близкия си човек – своя син Александър.

Неговата задача беше да убеди една от най-ярките участнички във финалните кастинги, темпераментната Добромира, да избере отбора на майка му.

Но момчето попадна в деликатна ситуация. Оказа се, че трябва да защитава интересите на Мария срещу Дара, с която го свързва специално приятелство.

Алек познава победителката от „Евровизия“ от съвсем малък. Още когато бил тригодишен, той ѝ подарявал рози като истински кавалер.

Въпреки симпатиите си към Дара обаче Александър избра да подкрепи майка си.

Меди не сдържа усмивката си

Малкият застъпник подходи към задачата с впечатляваща увереност. Със своята непосредственост и умение да говори той успя да наклони везните в полза на Мария Илиева.

Добромира избра нейния отбор.

Представянето на Александър не остана незабелязано и от Меди, който с усмивка установи колко много си приличат майката и синът.

„Целият е на майка си. Като започне да говори и не може да спре“, пошегува се певецът.

Така Алек се превърна в една от най-симпатичните изненади на вечерта.

Но веселото настроение скоро отстъпи място на напрежението.

Победа за минути: Добромира напусна отбора на Мария

Веднага след края на кастингите на тъмно настъпи моментът, от който участниците и треньорите се страхуваха – финалната селекция.

Въпреки усилията, вложени в привличането на всеки талант, четиримата наставници трябваше да вземат болезнени решения.

Правилата ги задължаваха да оставят само по 12 певци в отборите си.

Част от участниците получиха директно място в следващия етап, но други трябваше да защитят шанса си с изпълнение акапела – без музикален съпровод.

Именно в тази ситуация се оказа Добромира.

Въпреки че малко по-рано Александър беше успял да я убеди да избере Мария Илиева, участничката не успя да премине през последното пресяване и трябваше да се раздели с отбора.

Така победата на малкия Алек се оказа краткотрайна, а драматичният обрат показа колко безмилостна може да бъде конкуренцията в музикалното шоу.

Иван Лечев се просълзи, Меди потърси подкрепа

Финалната селекция не беше тежка само за участниците.

Треньорите също трябваше да се разделят с изпълнители, за които доскоро се бореха настойчиво.

Напрежението и трудните решения просълзиха Иван Лечев, познат в шоуто като Мастъра.

Меди, за когото това е първи сезон в треньорското кресло, също преживя сериозно изпитание. В най-напрегнатите моменти той потърси подкрепа от колегите си.

В крайна сметка от четирите отбора останаха общо 48 участници, които продължават към следващата фаза.

След приключването на кастингите на тъмно и финалната селекция „Гласът на България“ навлиза в следващия етап – вокалните двубои.

В тях участниците ще излизат на сцената по двойки и ще изпълняват песни в дует, а треньорите ще трябва да вземат нови трудни решения.

Залогът е голям – титлата „Глас на България“ и парична награда от 30 000 евро.