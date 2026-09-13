Руши, Остава, Жлъч/Гена и Голям Юс оглавяват юбилейния Капана Фест 2025
Вечерта стартира с младия талант Роби и харизматичната Дара Екимова
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Вечерта стартира с младия талант Роби и харизматичната Дара Екимова
Попълненията излизат преди Years & Years и Oscar and the Wolf на сцената на Морска гара
Ето какво показват звездите
Режисьорът Емил Христов с Руши Видинлиев