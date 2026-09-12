Орлин Павлов проговори за любовта и за Евровизия
Двамата с Диана мечтаят и за второ дете
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Двамата с Диана мечтаят и за второ дете
Певецът разказва за болката от загубата на родителите си, любовта към съпругата Мария и специалния ритуал, който пази всяка вечер
Кирил Ампов си отиде на 1 април
Владимир Ампов пусна снимка с баща си
Христо отмъкна 5 000 без да изпълни нито един верен тон
Според него животът ни на този свят не е всичко, което ни се случва
Страшен скандал в социалните мрежи
Мисля, че избрахме най-добрите или поне се постарахме
Мария Илиева и Графа изумиха публиката с действията си
Дара, Мария Илиева и Графа онемяха
Известният български изпълнител продължава своята мащабна зелена инициатива на концертите от „Най-щастливото турне“ това лято
В специалното събитие ще чуем най-доброто от творчеството на певеца - от любими летни хитове до докосващи сърцето романтични балади
Три легенди за произхода на моста
Има ли скандал с Графа?
Предстоящият сезон на музикалното шоу започва през есента
Сред номинираните са Графа, „Молец“, Боро Първи, Дара, Михаела Филева
В събота звездата на българската музиката отлетя от софийското летище
Подарява на феновете най-емблематичните му хитове
След концертът, певецът разкрива подробности
Графа предпочел планината пред морето, където със сигурност градусите са далеч по-високи