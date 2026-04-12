Графа разкри за последните дни на баща си: Случи се чудо

"Не спирам да вярам в чудеса. Не спирам да вярам в доброто, в това, че може да предизвикваме добро и да правим доброто". Това споделя в "Тази неделя" Владимир Ампов - Графа.

Той сподели, че и тази година със семейството му ще отпразнуват Великден тихо, спокойно, споделено и смирено.

"Баща ми отлетя като първоаприлска шега. Това бяха едни хем трудни, хем много хубави последни години, в които бяхме заедно. Той дълго време се бореше с онкологично заболяване. Имаше периоди, в които се влошаваше. Обаче имаше един по-дълъг период, в който се случи чудо. Не случайно казах в началото, че вярвам в чудесата и това чудо беше ремисия, която продължи две години", коментира изпълнителят, чийто баща - Кирил Ампов, си отиде на 1 април тази година.

"И в тези две години се случиха страшно хубави неща. Не спирахме да сме заедно. Той доживява и концертът ми на стадион "Васил Левски" - нещо, за което ми е споделял, че го е кърпяло и му е дало сили да се оправи. Както и успехите на моята сестра Нора Ампова, която е много успешен и прекрасен художник. Разбира се - внуците. Всички тези неща го изпълваха с много любов и с много радост и вълнение", разказа Графа.

„Мисля, че си казахме всичко. И това е страхотно, защото има случаи в живота, в които някак си сбогуванията или не се случват, или са толкова внезапни, че все едно са останали много думи наказани. Този период от 4 години, в който се лекуваше, беше свърнат с много пътувания, тъй като той се лекуваше извън София и в тези пътувания ние много разговаряхме“, сподели певецът.

Той разказа, че двамата са имали изключително силна връзка и са били като братя, но Кирил Ампов е бил за него и учител, и утеха.

