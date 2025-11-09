Графа не можа да повярва! Оказа се голям шаран

5 бона или 2556.46 евро спечели лъжец в „Пееш или лъжеш“.

Това е Христо Стакев, който умело подлъга и Владимир Ампов – Графа, и панелистите, които твърдяха, че може да пее.

Христо е на 23 години от София. Свири от 12-годишен на китара. Част е от група „Перфектното число“. Свирил е на финала на „Като две капки вода“ на стадион „Васил Левски“. В момента преподава уроци по китара.

Най-много се подлъга Графа, тъй като във визитката Христо бе представен като китарист в нощен бар. Според Ампов всички, дори и беквокалистките в такива заведения пеят повече от добре.

Който и да бе избрал на финала, Графа все щеше да сбърка. Причината е, че на второ място също се оказа участник, който през цялото време мамеше, че може да пее, а накрая лъсна, че не може да изпълни нито един верен тон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com