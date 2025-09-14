Голям гаф на "България търси талант". Зрителите бесни

"България търси талант" направи голям гаф с включването на Кирил Трифонов, който изпълнява изключително опасни номера на големи височини без обезопасяване. Затова и предаването отнесе много негативни коментари в социалните режи

Кирил Трифонов е професионален акробат с над 20-годишен опит. Той предупреждава, че не трябва да се предприемат излишни рискове! Но след това, той получи да от журито и продължава.

Юлиян Вергов го поряза с „не“ и заяви, че това, което прави е лош пример за децата.

"ВНИМАНИЕ! Това изпълнение не бива да се представя никъде, от никого и по никакъв начин! То носи опасност за здравето и живота!", предупредиха от предаването, но зрителите вече бяха залели социалните мрежи с критични коментари.

Ето част от коментарите:

"Не правете така" и после му стават на крака, "влезе смотан и излезе велик". Как е възможно да включите това в предаването? Давате ли си сметка какво послание дадохте към децата?

"Не само не трябва да се прави, но и да се излъчват такива неща, защото децата са си деца, те не мислят като нас възрастните, и може някое дете да се подлъже и да се опита да го направи. За мен това не е талант, а излагане живот на опасност, днес ще ти се размине, ще успееш, но утре?

"Нико реагира най адекватно. Този абсолютно не е нормален! Глупав човек..."

"Освен, че не трябва да се прави, категорично не трябва да се излъчва в национален ефир! Защо децата се катерят по кранове, ,а да се снимат? Или по влакове...Възмутена съм, че го показвате! Евала на момчето, но не смятам, че това изпълнение е редно да се показва!"

"Как може да се дава ефир на това изпълнение при положение ,че се знае как подрастващите подражават. На какво да се възхитим? На това ,че си рискува живота толкова безразсъдно ?"

Това не е окей и дано скоро няма лоши новини!!!

Голяма издънка да включите това в предаването.. Онзи ден полицията сваля деца качили се за селфи на кулокран, а вие му давате ДА. Циркаджии. Галена го поздравява за това, което прави. Вергов с адекватна реакция, Катето дава да-излагация. Цитиридис е издънка и той с неговото да.

bTV, България търси талант тоя спокойно можете да го ИЗРЕЖЕТЕ. Това предаване св гледа от деца! Това може да е новата малоумщина която да купират!

Защо го излъчват, защо 3 ,,да,, какъв талант е да нямаш акъл за 2 стотинки, ужас.

Г-н Вергов е напълно прав. А Вие от Btv въобще не трябвше да го излъчвате. Това ще има последици и ще тежат на Вас . Дано не съм прав, пищат хората, цитирани от Петел.

