Голям гаф на "България търси талант". Зрителите бесни
Вергов е прав, а Вие, от Btv, въобще не трябвше да излъчвате акробата, пишат в социалните мрежи
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Вергов е прав, а Вие, от Btv, въобще не трябвше да излъчвате акробата, пишат в социалните мрежи
Направи 47 салта във въздуха за минута
Красимир Васов е новата гордост в българското цирково изкуство
От няколко месеца прочутият български акробат и еквилибрист Енчо Кирязов е звездата на един от най-големите американски циркове. По повод Еньовден той...
Сергей Радков може да се прибере у дома си само с виза Ако познавате Сергей Радков Димитров, той непременно ще ви каже, че както винаги, и този път м...
Чикаго. Американският акробат Ник Валенда премина със завързани очи по въже, опънато между двете кули на комплекса Марина Сити в Чикаго. Той измина ра...
Париж. С атрактивен номер френският акробат Дени Жослен премина по въже над река Сена на височина 25 метра в Париж, съобщиха световните медии. Той вче...