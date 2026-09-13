Голям гаф на "България търси талант". Зрителите бесни
Вергов е прав, а Вие, от Btv, въобще не трябвше да излъчвате акробата, пишат в социалните мрежи
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Вергов е прав, а Вие, от Btv, въобще не трябвше да излъчвате акробата, пишат в социалните мрежи
Актьорът се обяснява в социалната мрежа
Шестият сезон на сериала се завръща по БНТ
Ето какво написа в социалната мрежа
По роман на Рене Карабаш
Скандалът продължава да гърми
Скоро ще видим
Скандалът продължава
Актрисата откри изложба
Актрисата шокира последователите си в социалната мрежа
Ето предложението на Юлиян Вергов
Зрителите не могат да го познаят
Снимки ги показаха целите окървавени и подути в следствие на жесток бой.
Есенното издание на фестивала ще срещне за първи път публиката в София с пет нови български игрални филма
Доцент Банков се посвещава изцяло на чувствата в „Откраднат живот“ 7
55% от българите са притеснени от замърсяването на планетата, сочи проучване на National Geographic
Карамазов бяга от крави на "Тракия", Вергов гол до кръста в шадраван Триото театрални звезди - Владо Карамазов, Захари Бахаров и Юлиян Вергов, пътува...
Захари Бахаров, Юлиян Вергов и Владимир Карамазов и тази година гостуват в Благоевград, за да участват в Театралния фестивал „Тара-ра-бумбия". Те ще с...
Юлиян Вергов се сдоби с нови дъщери - освен на родната си Алена през следващите седмици той ще трябва да обръща внимание и на две екранни наследнички....
От шум полза няма, казва известният актьор, който получи номинация за "Икар" като солунски съзаклятник Юлиян Вергов, един от най-конвертируемите акть...