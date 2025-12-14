Мальовица откри сезона с голяма новина! 100% зелена енергия

Курортен комплекс Мальовица става първият ски курорт в България, който преминава изцяло към използване на зелена енергия. Комплексът ще се отоплява с еко пелети, ще бъде въведено разделно събиране на отпадъци, ще има и специален екологичен кодекс за устойчиво управление и опазване на природната среда. Това съобщи ръководството на комплекса по време на официалното откриване на зимния туристически сезон в курортното селище.

Планината не се управлява по график и не се подчинява на очакванията ни. И точно затова към нея трябва да се подхожда с уважение и дългосрочно мислене, каза мениджърът на курорта Александра Ковачка.

Нашата цел е ясна: да развиваме Мальовица устойчиво. Това означава от една страна да опазим природата такава, каквато е, а от друга – да създадем възможност повече българи да имат достъп до тази планина и да я преживеят по правилния начин, заяви Ковачка.

В този контекст преминаването изцяло към възобновяема енергия за електричество и отопление беше логична и необходима стъпка. Това не е еднократен жест, а част от последователна политика за отговорно управление на курорта, категорична бе Александра Ковачка.

Тя съобщи, че 2025 година е и година на конкретни промени. Те са резултат от работата на екипа на място, сътрудничеството с Българския туристически съюз и подкрепата на местната власт. През лятото открихме нов уелнес център в хотел „Алпинист“ с вътрешен басейн. Този декември отворихме вратите на напълно обновения хотел „Ален Мак“, който посреща гостите си в нов облик и по-добър стандарт, съобщи още мениджърът на курорта.

Работата ни не спира дотук. Предстоят още инвестиции и инициативи, с ясната цел Мальовица да се утвърди като водещ бутиков курорт – място, където природата е водеща, а човешката намеса е премерена и отговорна. Благодаря на всички, които допринасят за това развитие, и на всички, които избират Мальовица, заяви Александра Ковачка.

Мальовица е уникална - не само с красотата си, която не може да бъде разказана, а трябва да бъде преживяна, но и с духа, който носят тези места. Тук е люлката на българския алпинизъм, заяви кметът на Самоков Ангел Джоргов.

През последните години в Мальовица се инвестира сериозно - обновяват се хотели, изгражда се туристическа инфраструктура. С всяка изминала година тук се случва нещо ново – нови атракциони, нови услуги, нови възможности за активен туризъм. Всичко това, убеден съм, ще доведе комплекса към още по-силен възход, за което искам да благодаря на инвеститорите, заяви още Джоргов.

Аз съм сигурен, че това развитие не е самоцел. То е обещание – обещание към нашите деца, към младите хора, към всички, които търсят място, където да се докоснат до автентична природа, до силен дух и до истинско планинско преживяване, подчерта градоначалникът.

Председателят на БТС Венцислав Венев посочи на свой ред, че Мальовица е едно от знаковите места на българския туризъм, алпинизъм, планинарство и ски. По думите му, това е мястото, на което много хора са стъпили и са усетили красотата на българската природа. Това е и мястото, където много велики спортисти са започнали своя спортен път, каза още Венев.

Водещ на събитието бе Росен Петров, а музикални поздрави към присъстващите отправи изпълнителката Силви Филип. Росен Петров разказа, че името Мальовица идва от Мальо войвода, който е загинал при битки с османците, според народните предания и историческите сведения.

На сцената излязоха и танцьорите от фолклорен ансамбъл „Родея“, състоя се и огнено шоу, а децата имаха възможност да се пързалят безплатно с надуваеми пояси за сняг по една от пистите.

Сред официалните лица на събитието бяха още народните представители Валентин Милушев (ГЕРБ-СДС), Николай Златарски (ДПС - Ново начало), Владимир Георгиев (БСП -Обединена левица), общински съветници, управителят на самоковската болница д-р Красимира Ковачка, издателят и главен редактор на "Стандарт" Славка Бозукова, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев и други.

Комплексът отчете увеличение на туристите през летния сезон. През лятото хотелите са работили на пълен капацитет. Традиционно посетителите на Мальовица са семейства с деца. Трите хотела, които се намират в комплекса, имат общо 85 помещения за настаняване, посочиха от пресцентъра на Мальовица. От няколко дни работи обновеният хотел „Ален мак“, а в хотел „Алпинист“ е направен нов релакс център с отопляем басейн.

