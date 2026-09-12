Момче на 7 години скри шапката на Вергов /СНИМКИ/
Актьорът удари златния бутон
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Актьорът удари златния бутон
В новия епизод на любимото семейно предаване
Младо момиче смая всички в шоуто
15-годишната Виктория Кременчева от Раковски взриви журито с изпълнението си
Вергов е прав, а Вие, от Btv, въобще не трябвше да излъчвате акробата, пишат в социалните мрежи
Новият девети сезон ще стартира в ефира на bTV на 14 септември
На сцената ще летят дронове, насекоми и хора
Новият сезон стартите през есента
Каква е причината?
Новият сезон започва на есен
Историята започнала през декември миналата година
Каква е причината?
Кастингите започват съвсем скоро
Шоуто се завръща през пролетта в ефира на bTV
Калоян Гешев е големият победител в шоуто
Любо Нейков влиза в журито на 9 май
Веднага започнаха прогнозите кой ще седне на неговото място.
Атанас Клечаров си отиде след записите на "България търси талант"
Участник вече получи първия Златен бутон
Шоуто се завръща на 28 февруари