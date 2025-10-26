Момче на 7 години скри шапката на Вергов /СНИМКИ/

Феноменалният Огнян Димитров, който е само на 7 години, взриви сцената на "България търси талант". Той направи едно към едно танц в стил Майкъл Джексън и получи Златния бутон на Юлиан Вергов!

Момчето заяви в началото, че обожава шкембе чорба и свински уши. "Никой не е малък за шкембе чорба. Не знам дали Майкъл Джексън е обичал шкембе чорба", каза невинно той.

На сцената той заяви уверено, че е заедно с Майкъл Джексън и наистина...

Оги имаше и самочувствие и омагьоса зрителите, журито и публиката.

С впечатляващото си сценично присъствие и чувството за хумор, нетипично за 7-годишно дете, Оги разказа за отношението си към творчеството на краля на поп музиката: "Трудното при Майкъл Джексън са танците и това, че не знам английски...".

Майката на момчето обясни пред водещите, че интересът на сина ѝ към танците е започнал заради предишен сезон на "България търси талант". Тогава Оги е едва 4-годишен, когато вижда изпълнението на един много добър имитатор на Майкъл Джексън и мигом заявява, че иска да е като него. Приключението започва с купуване и дори шиене по поръчка на различни тоалети с които кралят на попа танцува в клиповете си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com