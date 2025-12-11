Любимите жени на Сашо Кадиев шашардисаха мрежата

Любимите жени на Сашо Кадиев - майка му Катето Евро и съпругата му Ивелина, шашардисаха всички в социалните мрежи с най-нестандартната коледна идея.

Звездата от "Оркестър без име" и половинката на актьора показаха, че картофът вече не е само за мусака и пържени картофки, но и за коледен венец.

В забавно видео дамите демонстрираха как с картоф, клечка за суши, панделка и щипка въображение може да се сътвори празнична декорация, която едновременно разсмива и озадачава.

"Необходими са ви картоф, клечка за суши, панделка и щипка въображение", разкриват рецептата Катето и Ивелина, като сами се забавляват искрено на собственото си творение.

Реакциите не закъсняха – от бурен смях до въпроса дали това не е новият хит в домашния декор. Предстои да разберем дали този картофен венец ще се превърне в нов коледен тренд.

