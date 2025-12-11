Трябва ли да перете новите дрехи преди носене? Отговора от експерти

Когато купим нови дрехи, естественото желание е да ги облечем още същия ден. Но зад това безобидно действие стои важният въпрос дали трябва да ги изперем преди първото носене. Според експерти, цитирани от Real Simple, текстилът преминава през дълга верига от производство, обработка и транспорт, което означава, че дори напълно новите дрехи могат да съдържат вещества, които не е желателно да докосват кожата ни.

Защо новите дрехи крият невидими рискове

Франсис Козен от университета Корнел обяснява, че новият текстил често е обработен с химикали, допълнително багрило, нишесте или вещества, използвани за стабилност при транспорт. Тъканите преминават през много ръце и дълги маршрути, често през различни държави. „Обикновено пера дрехите, преди да ги нося, за да премахна химикалите, излишните багрила и мръсотията, останали от производството“, казва Козен.

Номи Дейл Клайнман от Технологичния институт по мода допълва, че дрехите от магазините може да са били пробвани от десетки хора. Проучванията показват, че бактериите, гъбичките и вирусите могат да оцелеят върху тъкани дни или седмици. Затова прането не е само въпрос на хигиена, а и на предпазване от кожни реакции.

Механичната обработка по време на производството също влияе върху поведението на тъканите. Козен посочва, че първото пране предотвратява свиването на памучни дрехи, които не са предварително обработени. Тъканите се разтягат по време на производствения процес, а напрежението изчезва когато се намокрят - ето защо първото пране е важна стъпка.

Кои дрехи могат да се използват без предварително пране

Въпреки общата препоръка не всички дрехи изискват първо пране. Специалистите са по-склонни да направят изключение за облекла, които не са в пряк контакт с кожата или са предназначени за химическо чистене. „Не пера дрехи, които са препоръчителни за химическо чистене, и не се притеснявам за пуловери, носени върху ризи“, отбелязва Козен.

Това означава, че сака, палта, якета и облекла от фини материи могат да останат непрани, ако не докосват директно тялото. Въпреки това експертите напомнят, че чувствителната кожа може да реагира дори на минимални количества химикали, останали от производството.

Какво може да се случи, ако носим дрехи директно от магазина

За хора с нечувствителна кожа рискът е минимален, но микробите и химичните остатъци могат да предизвикат раздразнение или обрив при тези, които са склонни към реакции. Клайнман подчертава и още един практически проблем - при дрехи, богато боядисани, особено в яркосиньо, боята може да се прехвърли върху кожата, върху други дрехи или дори върху мебели.

Освен това първото пране омекотява тъканта, правейки дрехата по-приятна за носене и по-малко вероятно да дразни кожата. Това важи особено за по-груб памук или плътни материи.

Как да перем новите дрехи правилно

Експертите съветват винаги да се проверяват етикетите и да се следват инструкциите на производителя. Ако дрехата е обозначена като „Само за химическо чистене“, тя не трябва да се пере, за да не се увреди структурата й. Клайнман препоръчва пране в студена вода, ако искате да удължите живота на дрехата и да намалите риска от свиване. Сушенето на слаб режим в сушилня или на въздух на простора също намалява вероятността от избледняване, разтягане или деформации.

Топлината - както при прането, така и при сушенето - е основният фактор, който може да промени формата или цвета на дрехите. Затова внимателният подход е ключът към това новата дреха да остане в добро състояние по-дълго.

