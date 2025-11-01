Как да почистите кухненския абсорбатор? Всички съвети на едно място

Абсорбаторът е един от онези уреди, които работят безшумно за комфорта ни, но често забравяме за тях, докато не спрат да действат ефективно. Натрупаните мазнини и прах не само намаляват силата на засмукване, но и повишават риска от пожар. Според експертите на Better Homes and Gardens редовното почистване е задължително, за да поддържате безопасна и свежа кухня.

Колко често и как да почиствате

Професионалистите препоръчват абсорбаторът да се почиства поне веднъж месечно, а ако често готвите мазни или пържени ястия, дори по-често. Най-важното правило е първо да изключите уреда от мрежата и да махнете съдовете около печката. Пригответе си мека кърпа, гъба и подходящ обезмаслител.

Избягвайте абразивни препарати, стоманена вълна, белина и амоняк, защото те могат да надраскат или повредят повърхността, особено ако е от неръждаема стомана.

Оцет и сода срещу мазнини

Вместо търговски обезмаслител, можете да направите домашен разтвор от бял оцет и сода бикарбонат. Смесете ги в топла вода и нанесете върху замърсените зони. Реакцията ще разтвори мазнините без да увреди повърхността. За труднодостъпните ъгли използвайте стара четка за зъби, а за финал избършете с микрофибърна кърпа. Ако петната са упорити, оставете сместа да подейства 15-20 минути.

Не забравяйте филтъра

Филтрите на абсорбатора са най-податливи на замърсяване. Извадете ги внимателно, накиснете в горещ разтвор с малко сода и оставете за около 20 минути. След това измийте и подсушете добре, преди да ги поставите обратно. Металните филтри от неръждаема стомана спокойно могат да се измият в съдомиялна машина, но не и боядисаните или алуминиевите без съответния препарат.

Редовното почистване ще удължи живота на уреда и ще ви спести неприятни миризми и шумове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com