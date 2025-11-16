Как лесно да белим варени яйца? Шеф готвач издаде триковете

Изглежда, че социалните медии са пълни със съвети, включително как правилно да се варят яйца, за да се белят лесно. Но дали всички тези лайфхакове работят? Сайтът The Takeout разглежда този въпрос.

Хората говорят за всякакви лесни методи за белене на яйца:

пробиване с кабърче, залепване на яйцето с тиксо и добавяне на определени съставки към врящата вода.

Според главния готвач Нелсън Серано-Бахри, директор по иновациите в Американския съвет по яйцата обаче повечето от тези методи са неефективни, ако варите пресни яйца, без да спазвате правилните техники за готвене.

Един от обсъжданите онлайн трикове е, че

варенето на яйца, които са на няколко дни, ще ги направи по-лесни за белене.

Серано-Бахри потвърди, че това е вярно и обясни как работи.

„С напредването на възрастта на яйцата (7-14 дни) те губят CO₂ и pH-то им се повишава, което отслабва връзката между белтъка и вътрешната мембрана. Така че, да, малко по-старите яйца наистина се обелват по-лесно“, каза той.

Експертът обаче не съветва да се пренебрегва методът на готвене на яйца, дори и да не са пресни: „Ако поставите яйце във вече вряща вода, външният белтък бързо ще се промени, а

незабавната ледена баня след това ще му помогне да се отдели от черупката.“

След като яйцето е сварено, Серано-Бахри препоръчва друг трик за по-лесно белене. Той казва, че трябва да „напукате черупката от всички страни“ и да обелите яйцето под течаща вода или потопено във вода.

Популярен съвет за белене на яйца, който хората често използват, е да добавят определени съставки, като например олио, към врящата вода. Готвачът казва, че тази идея е мит.

„Маслото плува на повърхността и не достига до зоната между черупката и белтъка, където се получава залепването. В най-добрия случай може да предотврати залепването на фрагменти от черупката по време на белене, въпреки че като цяло не е съществено. Чаена лъжичка масло на литър вода няма да навреди, но няма да реши проблема, ако яйцата са трудни за белене“, обясни Серано-Бахри.

Добавянето на други съставки към водата – сода бикарбонат, оцет – също не помага много, казва той, повтаряйки, че само изборът на по-стари яйца и начинът, по който ги готвите, наистина работят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com