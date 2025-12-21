Как да перете обувки в пералнята? Вижте нюансите

Чифт мръсни обувки може да съсипе външния ви вид, но преди да решите да ги изхвърлите, опитайте първо да ги почистите. Ако могат да се перат в пералня, почистването им може да бъде толкова просто, колкото натискането на няколко бутона. Затова експертите по пране споделиха с Марта Стюарт най-безопасния начин за пране на обувки в пералня, който ще ги накара да изглеждат чисто нови.

Как да разберете дали обувките ви могат да се перат в пералня?

За да сте сигурни, че обувките ви са безопасни за пране в пералня, винаги проверявайте етикета вътре в обувката или четете инструкциите за грижа на производителя.

Експертите съветват да се избягва машинно пране на порести материали като кожа и велур, но малките кожени вложки обикновено могат да се перат.

Необходими материали:

мрежеста торба за пране или стара калъфка за възглавница;

чиста кърпа и/или суха найлонова четка;

дезинфекциращ спрей;

прах за пране;

стари кърпи;

хлорна или кислородна белина (по избор);

хартиени кърпи (по избор).

Как да перем обувки в пералня?

След като се уверите, че обувките ви могат да се перат в пералня, съберете необходимите материали и следвайте инструкциите по-долу.

Ако е възможно, махнете връзките и стелките

Както отбеляза експертът по уреди и перални машини Лий Гилбърт „връзките могат да се заплетат, а стелките често са деликатни.“ Тя препоръчва да се пере на ръка или отделно от обувките в пералнята.

Почистете всички видими замърсявания

Използвайте влажна кърпа или суха найлонова четка, за да почистите замърсяванията и колана.

„Виждала съм твърде много перални, пълни с боклуци, защото прекалено замърсени маратонки са били слагани в тях, без да се направи тази стъпка“, предупреди Гилбърт.

Можете да използвате препарат за премахване на петна от тъкани

Президентът на Heritage Park Laundry Essentials Том Чекони препоръчва използването на препарат за премахване на петна от тъкани, но го използвайте пестеливо и първо го тествайте върху незабележимо място.

Подгответе обувките и пералнята

Поставете обувките и връзките си в мрежеста торба за пране или стара калъфка за възглавница и я затворете плътно. Експертите препоръчват също да хвърлите торбата в пералнята заедно с няколко стари кърпи, за да предотвратите прекомерно износване.

Стартирайте цикъла на пране

Ако имате много замърсени платнени ботуши, можете да добавите разтвор от вода и белина в съотношение 1:1 към прането.

„Изчакайте, докато пералнята се напълни, и изсипете разтвора през отделението за перилен препарат“, съветва експертът Том Чекони.

В противен случай добавете препарат и пуснете цикъл на пране на деликатен цикъл със студена вода.

Почистете стелките

Докато цикълът на пране продължава, погрижете се за разтегнатите стелки. Експертите препоръчват да ги напръскате с дезинфекциращ спрей и след това внимателно да ги изчеткате с найлонова четка.

Сушене на въздух

Високата температура на сушилнята може да повреди обувките, така че обикновено е по-добре да ги сушите на въздух.

„Топлината от сушилнята е вредна за тъканта и гумената подметка“, добавя Чекони.

