6 цвята, които правят жените да изглеждат по-млади

С напредването на възрастта нашият стил естествено се развива. Това означава да заменим тесните топове с женствени блузи. Но понякога не дрехите са толкова важни, колкото цветът.

Правилните нюанси могат мигновено да освежат тена ви, да добавят жизненост и дори да създадат илюзията за по-гладка, по-млада на вид кожа, пише Bestlifeonline.

Стилистите споделиха цветове за дрехи, които ще ви помогнат да изглеждате по-млади, без да се чувствате сякаш сте прекалили.

1. Тъмносиньо

Някои ярки цветове могат да бъдат твърде сурови с напредване на възрастта, защото „чертите ни избледняват, а косата ни посивява“, обяснява стилистката по имидж Елизабет Косич.

Тя твърди, че черното е най-суровият цвят от всички, затова препоръчва да се замени с тъмносиньо.

„Може да се превърне във вашия нов неутрален цвят. Няма да ви липсва черното, тъй като тъмносиньото е цветът на властта, но също така символизира доверие, лоялност и увереност, като кадифена ръкавица“, каза тя.

2. Лилаво

Не е нужно напълно да се отказвате от ярките цветове с напредване на възрастта. Ако сте над 50 години и искате да имате още по-възклицателен фактор в гардероба си, Косич препоръчва да добавите нотка лилаво.

„Това показва, че сте актуални и сте в крак с тенденциите“, обяснява стилистката.

Косич отбеляза, че лилавото е идеален цвят за акцент.

3. Меко бяло

Някои нюанси на бялото може да не изглеждат толкова добре, когато сте над 50 години.

„С напредване на възрастта и тенът ни става по-блед, ярко бялото става по-трудно за носене. Освен това слонова кост може да придаде на някои тонове на кожата жълтеникаво-зелен оттенък“, предупреждава консултантът по имидж и стил Керъл Дейвидсън.

Решението е мек бял нюанс. „Мекият бял цвят е основен елемент от гардероба през цялата година и отива на всички тонове на кожата“, казва Дейвидсън.

4. Бордо

Това е „елегантен и изтънчен нюанс, който ще добави нотка лукс към всяка визия“, казва модният експерт Мария Велничериу. Тя твърди, че бордото може да се носи като основен цвят или като акцент.

„Така или иначе, това придава на стила усещане за зрялост и изтънченост“, коментира тя.

5. Розово

Ако лилавото и бордото ви се струват твърде ярки, изберете по-мек руж.

Експертът по стил Вивиан Десюрмон казва, че някои по-възрастни хора може да се отдръпват от розовото, „смятайки, че е твърде младежко или недостатъчно универсално“, но това изобщо не е вярно.

„Нежният розов цвят добавя фин щрих женственост и освежаващ цветен акцент към всяка визия. Този фин нюанс подхожда на всеки тон на кожата и може да се носи както в ежедневна, така и в по-официална обстановка“, обяснява Десурмон.

6. Маслиненозелено

Зеленото се радва на истински бум напоследък и трябва да се възползвате от тази тенденция. Косич препоръчва маслиненозелени дрехи, тъй като това е „по-мек, неутрален нюанс на зеленото, който се предлага в светли, тъмни, топли и студени тонове“.

„Намерете цвят, който най-добре допълва тена на кожата ви, цвета на косата и цвета на очите, и го съчетайте със смел акцентен цвят, като наситено червено“, съветва Косич.

