Колко често трябва да перем дънките? Отговорът е неочакван

Някои дрехи трябва да се перат след всяко носене (като бельо и спортни облекла), но мненията се различават значително за други, като например дънките. RealSimple е поставил точните критерии за това колко пъти могат да се носят дънките преди пране и как да се перат правилно, за да се запазят в безупречно състояние.

Колко често трябва да перете дънки?

„Денимът е плътна материя (за разлика от обикновената тениска), така че дънките могат да издържат по-дълго. Препоръчваме да ги перете след около 10 употреби или винаги, когато развият неприятна миризма. Между прането поддържайте дънките си да миришат на чисто пране с освежител за тъкани“, съветва Гуен Уайтинг, съосновател на The Laundress.

„Ако искате да запазите външния вид на дънките си, перете ги само когато започнат да миришат“, добавя Лана Бланк, личен стилист в Ню Йорк. „Факт е, че микробите, които остават по дънките ви след носене (клетки на кожата, естествени масла и др.), са безвредни, така че честото пране не е необходимо.“

Гладис К. Конъли, бивша професионална чистачка, казва, че дънките трябва да се перат на всеки шест седмици. „Ако химията на тялото ви причинява миризма на дънките ви след два дни, сгънете ги и ги сложете във фризера за една нощ“, съветва тя.

Как да удължим живота на дънките

„Перете дънките си само след около 12 носения (като ги обърнете наопаки). Това ще убие всички бактерии, които може да са се натрупали, като същевременно ще причини минимални щети на плата“, препоръчва модният стилист Ринске Фрайс.

Премахване на петна и миризми. Между пранетата Фрайс препоръчва третиране на петна с топла, влажна кърпа. „Неприятните миризми могат да бъдат премахнати, като окачите дънките навън, за да се проветри“, казва тя.

Избягвайте пране в гореща вода. Високите температури могат да повредят денима, така че никога не перете дънките, особено еластичните, в гореща вода и не ги сушете в сушилня. Преди пране накиснете новите дънки в хладка вода с ароматизиран оцет, за да предотвратите избледняване на боята; най-добре е да ги перете отделно.

Съхранявайте ги правилно. Личният стилист Емили Ъндърхил препоръчва да ги окачите за гайките на колана им в гардероба си, вместо да ги съхранявате навити или сгънати в претъпкано чекмедже. Това ще позволи на дънките да се отворят и да се проветряват.

