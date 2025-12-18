Нов обрат с тайнствената комета, летяща към Слънцето

Междузвездния космически обект 3I/ATLAS смени цвета си. Започна да свети в злато под въздействието на слънчевата топлина, пише

Daily Star.

"Необичайният химичен състав на 3I/ATLAS причинява промяна на цвета му при излагане на слънчева топлина. Първоначално се възприемаше като слабо червен обект, но след това претърпя значителна еволюция, преминавайки през нашата слънчева система," се казва в публикацията.

Освен това текстът посочва, че промяната на цвета при приближаване към слънцето може би означава означава "край на неговото пътуване".

Преди да стане златист, по-рано астрономи съобщиха, че кометата след приближаване на Слънцето е станала забележимо по-ярка и е сменила цвета си от червено на зелено.

Комета 3I/ATLAS беше идентифицирана през 2024 г. с помощта на системата ATLAS и стана третият междузвезден обект, регистриран в Слънчевата система, след 'Оумуамуа и кометата 2I/Борисов.

За разлика от повечето комети, няма характерната опашка.

Астрономите проследяват промените в яркостта, формата и химичния му състав, за да определят как междузвездните обекти реагират на удара на слънцето.

