Най-ярката комета лети към Земята

Най-ярката комета C/2025 A6 (Lemmon) вече се вижда като очертание с телескоп в северните страни и високите географски ширини.

Това пише Universe Space Tech.

Благодарение на благоприятния наклон на орбитата ѝ, нейният път ще премине през северната част на небето, което ще създаде отлични условия за наблюдение.

Космическата гостенка бе открита съвсем наскоро - на 3 януари 2025 г.

Ще може да се наблюдава вечер. Постепенно кометата ще става все по-ярка, като след две седмици ще е отлично видима в България и други страни от Северното полукълбо.

Най-вълнуващият момент ще настъпи на 21 октомври, когато Луната ще навлезе във фаза на новолуние. Тогава кометата C/2025 A6 (Lemmon) ще се приближи максимално до Земята на разстояние от около 90 милиона километра.

Според прогнозите на астрономите тя ще достигне своя пик на яркост около осма звездна величина, което е към 8 ноември и ще се наблюдава не само с телескоп, но и с бинокъл.

Окончателно ще се скрие във вечерния сумрак след 20 ноември.

Пътят на кометата е през познати съзвездия на северното небе като Рис, Голяма мечка и Ловджийски кучета.

До края на месеца ще започне да се вижда и втора комета - 3I/ATLAS. Тъй като Земята и кометата ще бъдат от противоположните страни на Слънцето, 3I/ATLAS ще се вижда добре от наземните обсерватории в началото на ноември.

