Целувката на две планети. Много рядко явление

Венера и Юпитер ще се срещнат в небето на една ръка разстояние и това ще е небесно шоу, защото са най-ярките планети след спътника на Земята – Луната.

Невижданото отдавна небесно явление ще зърне всеки утре вечер, ако реши да не спи или да стане преди зазоряване.

Венера и Юпитер ще се срещнат заедно малко преди изгрев слънце. Тогава двете планети ще бъдат на по-малко от градус една от друга. Очаква се небесното чудо да започне около 03:00 часа. Те ще се издигнат на около 20 градуса над хоризонта преди изгрев слънце, пише Livescience.

Планетите ще се сближат така, сякаш се докосват. Учените наричат това – целувката на планетите.

Най добре ще се виждат над по-голямата част от Северна Америка, но и при нас шоуто няма да е малко.

Венера ще свети с магнитуд -4,0, докато Юпитер, който сам по себе си свети с ярка величина -1,9, ще се вижда в горния ляв ъгъл на Венера.

Тъй като те са доста ниско на хоризонта, ще могат да се наблюдават най-добре на равен терен, препоръчително е с телескоп.

С него ще видите облачните ленти на Юпитер и може би дори известното му Голямо червено петно – гигантска буря в облачните ленти на Юпитер, която е два пъти по-широка от Земята.

