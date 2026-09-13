Гигантски телескоп в пустинята разкрива извънземен живот. И българка е там
Излишният материал бил използван, за да бъде направено баскетболно игрище
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Излишният материал бил използван, за да бъде направено баскетболно игрище
Каролила Хершел има огромен принос в развитието на астрономията
Тайната история на фразата: "И все пак тя се върти"
Невиждана подредба на планети
Ще се вижда и без телескоп
Двете най-ярки планети се сближават на 11 и 12 август
Ще се повтори ли Събитието Карингтън се питат астрономи
Учените искат да знаят повече за тези планети, за да разберат дали някоя от тях се намира в "обитаема" зона
Откри реещи се в космическото пространство обекти
В някои отношения откритата галактика напомня за покойния холивудски актьор Джеймс Дийн
Имената на галактиките
Намира се на 97 светлинни години от нас
"Джеймс уеб" чукна 2 години в Космоса
Какви са те?
Учени търсят рядък вид звезда
Пробни наблюдения на слънчев телескоп направиха в китайска провинция
Толкова е голям, че гравитацията изкривява пространство-времето около него
Новият телескоп EAST (Expanding Aperture Segmented Telescope) ще бъде построен на Тибетското плато на височина 4200 м
Данните са от космически апарат, намиращ се в орбита около Земята
Тя бе документирана с космическия телескоп "Джеймс Уеб"