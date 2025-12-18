Хари и Меган обявиха нов проект

Меган Маркъл и принц Хари обявиха нов мащабен проект.

Херцогинята и херцогът на Съсекс ще продуцират адаптация на популярна романтична книга, съобщи списание People.

След като подновяването на договора с Нетфликс беше под въпрос допреди няколко месеца, явно звездното семейство е мотивирало добре идеите си за продължаване на съвместната дейност.

Принц Хари и Меган Маркъл ще продуцират екранизацията на историята от романа „Сватбената среща“ от Жасмин Гилори – романтична комедия, която разказва за неочаквана любовна история, започнала със сватба.

Новината беше официално съобщена от списание People на 17 декември 2025 г., бележейки поредна важна стъпка в партньорството на Меган и Хари със стрийминг платформата.

Херцогинята и херцогът на Съсекс ще продуцират адаптация на популярна романтична книга, съобщи списание People.

Проектът ще бъде реализиран чрез Archewell Productions – продуцентската компания, основана от Меган Маркъл и принц Хари, която през последните години се утвърди като платформа за съдържание с фокус върху човешки истории, психично здраве, социална справедливост и силни емоционални разкази.

Адаптацията на „Сватбената среща“ идва в момент, в който двойката затвърждава позицията си в развлекателната индустрия.

Романът, публикуван през 2018 г., е първата книга от успешната поредица на Жасмин Гилори, превърнала се в бестселър на New York Times.

Историята проследява Алекса Монро и Дрю Никълс – двама непознати, които се запознават в асансьор и импулсивно решават да отидат заедно на сватба. Това, което започва като фалшива среща, постепенно се превръща в истинска любов, изпълнена с хумор, романтика и емоционална дълбочина.

Именно този тип съвременна любовна история изглежда напълно в синхрон с визията на Меган Маркъл за разказване на човешки преживявания на екрана.

Сценарната адаптация е поверена на Трейси Оливър – име с огромно влияние в Холивуд. Тя е първата чернокожа жена, написала сценарий за филм с приходи над 100 милиона долара в световния боксофис благодарение на хита Girls Trip.

Сред другите ѝ проекти са Little, The Sun Is Also a Star, Harlem, First Wives Club и The Blackening, като в момента работи и по няколко продължения и нови продукции. Участието на Трейси Оливър допълнително засилва очакванията, че адаптацията на „Сватбената среща“ ще бъде модерна и свежа романтична история.

Новият филмов проект идва скоро след като през август стана ясно, че Меган Маркъл и принц Хари удължават партньорството си с Netflix. Това опроверга спекулациите, че договорът им няма да бъде подновен. Archewell Productions се позиционира в нов модел на сътрудничество, подобен на този на Higher Ground – продуцентската компания на Барак и Мишел Обама.

От 2020 г. насам Меган Маркъл и принц Хари продуцираха редица успешни документални и лайфстайл проекти за Netflix, сред които са документалният сериал „Хари и Меган“, който остава най-гледаният документален дебют в историята на платформата, както и Live to Lead, Heart of Invictus, Polo и Masaka Kids, A Rhythm Within. Особено внимание привлече и лайфстайл предаването „С любов, Меган“, което се радва на два успешни сезона и празнично специално издание, затвърждавайки образа на Меган Маркъл като разказвач на лични и вдъхновяващи истории.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com